Видео ⟩ Счет на газ в двухэтажном доме вырос с 80 до 800 евро в месяц

Илзе Сална с семьей живет в двухэтажном доме и использует для отопления природный газ. Дом обогревает экономно - в течение дня поддерживает температуру в 20 градусов, а ночью - ниже. До быстрого роста цен на энергоресурсы за газ платила около 80-100 евро, этим летом было уже 200 и 400 евро, однако выровненный платеж за октябрь стал настоящим шоком – 800 евро.

"Так как никаких прогнозов о том, какие эти счета могут быть, как это все будет выглядеть, то я, очевидно, сделала неправильный выбор", - признает Илзе Сална.

Она не сумела оценить, насколько велик этот выравниваемый платеж.

Поскольку выровненный платеж Latvijas gāze предлагает своим клиентам только до конца следующего года, то и период выравнивания, если газ используется для отопления, составляет не один год, а оставшиеся до марта месяцы. Для клиентов, которые платят выровненный платеж газа, предусмотрена государственная поддержка энергоресурсов, но условия ее применения Илзе Салне не ясны.

"Я чувствую себя неловко, я чувствую себя плохо, я чувствую себя плохо как потребитель, который пользуется этой услугой, потому что я вижу, что предприятие со мной не разговаривает уважительно, и создает у меня ощущение, что вообще там нет желания, чтобы я поняла, что там написано. Чтобы я помахал рукой, чтобы я не сделал что-то, чтобы меня сдвинули в сторону какого-то конкретного решения", - указывает Илзе Сална.

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