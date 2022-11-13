Украина собирает деньги на флот катеров-камикадзе. Что они умеют?

Однако все эти средства отличаются от дронов-камикадзе, которыми по сути являются украинские катера.

Возможно, в них используются западные технологии. На кадрах видеопрезентации виден мотор австрийской компании Rotax, которая производит двигатели для наземных, воздушных и морских аппаратов.

Флот дронов

В последние годы Украина активно внедряла беспилотные системы в ВВС и ВМС, однако заметно это было в первую очередь в воздухе - наблюдатели обращали больше внимания на летающие беспилотники Bayraktar TB2.

Однако, как заявил в мае 2021 года командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, флот планировалось вооружить и морскими безэкипажными средствами. Он рассказал об этом, представляя концепцию развития военно-морских сил на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"Конечно, ВМС, как и другие виды и роды вооруженных сил и вообще весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии. Это шаг вперед", - сказал командующий ВМС. По его словам, Украина намеревалась закупать противоминные беспилотные системы.

Однако когда Алексей Неижпапа рассказывал об этом, за его спиной на экране демонстрировался слайд презентации, на котором были показаны не только дрон Bayraktar и подводные противоминные аппараты, но также беспилотный катер и небольшой дистанционно управляемый надводный аппарат.

Правда, ничего похожего на катер, на который украинцы собирают деньги сейчас, на презентации показано не было.

Насколько эффективным может быть морской дрон?