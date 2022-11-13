"Тампа" забрала Балцерса с драфта отказов НХЛ

Как известно, в пятницу "Пантерз" включили Балцерса в драфт отказов, чтобы можно было добавить в состав Аарона Экблада, ранее находившегося в списке травмированных игроков.

Латвийский хоккеист на старте сезона выходил на лёд в рядах "Пантер" в 14 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, а также заработал коэффициент полезности -2.

"Лайтнинг", которые в прошлом сезоне дошли до финала, этот сезон начали с 15 очками в 14 матчах и занимают в Восточной конференции 11-е место.