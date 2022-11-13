Нападающий сборной Латвии по хоккею Рудольф Балцерс в субботу из драфта отказов клуба НХЛ "Флорида Пантерз" попал в ряды "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщил хоккейный обозреватель Эллиотт Фридман.
"Тампа" забрала Балцерса с драфта отказов НХЛ
"Тампа" забрала Балцерса с драфта отказов НХЛ
Как известно, в пятницу "Пантерз" включили Балцерса в драфт отказов, чтобы можно было добавить в состав Аарона Экблада, ранее находившегося в списке травмированных игроков.
Латвийский хоккеист на старте сезона выходил на лёд в рядах "Пантер" в 14 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, а также заработал коэффициент полезности -2.
"Лайтнинг", которые в прошлом сезоне дошли до финала, этот сезон начали с 15 очками в 14 матчах и занимают в Восточной конференции 11-е место.
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