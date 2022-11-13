Минздрав не исключает появление нового, гораздо более опасного штамма Covid-19

Данные Минздрава показывают, что в сентябре этого года в Латвии снижение заболеваемости Covid-19 наблюдалось во всех регионах. С другой стороны, в странах ЕС/ЕЭЗ показатели свидетельствовали о росте заболеваемости.

К концу сентября в Латвии охват населения вакцинацией составлял 69,1% всего населения, что очень близко к желаемому уровню в 70%. 71,9% получили одну дозу вакцины, а 28,7% - бустерную вакцину.

Министерство здравоохранения констатирует, что в Латвии распространяются омикронные штаммы Covid-19, в основном типа BA.5, которые не требуют серьезных мер для сохранения общественного здоровья.

В то же время Минздрав не исключает распространения нового типа вируса, который может представлять серьезную угрозу для здоровья населения.

С 1 апреля этого года в Латвии не действуют никакие обязательные условия для организации труда, оказания услуг и проведения мероприятий. В настоящее время требование использования масок действует только в медицинских учреждениях.