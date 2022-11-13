Генштаб ВСУ: больницы в Беларуси переполнены российскими солдатами

"В Брестской области, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения российской армии, значительно усиливается нагрузка на социальную сферу", - сообщил Генштаб в Facebook.

Местные больницы переполнены российскими военнослужащими, как ранеными, так и заболевшими из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных лагерях.

В сообщении указывается, что врачам даже приходится отказывать в лечении местным жителям.

Также генштаб ВСУ в воскресенье сообщил, что за прошедшие сутки силы Украины отразили атаки на два населенных пункта в Луганской области и на десять населенных пунктов в Донецкой области.

В свою очередь на освобожденных территориях в Херсонской области продолжаются мероприятия по стабилизации.

В то же время российская армия продолжает создание укреплений на левом берегу Днепра.

В целом за прошедшие сутки россияне нанесли по Украине четыре ракетных и 16 авиационных ударов, а также осуществили более 40 обстрелов при помощи зенитной артиллерии.

Удары были направлены на более чем 20 населенных пунктов в Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областях.

В свою очередь в оккупированный Мелитополь в субботу прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян. По прибытии в город они начали массово скупать еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.

В условиях войне невозможно оперативно проверить информацию, предоставленную какой-либо из сторон.