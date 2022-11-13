Фото ⟩ Роскошь на миллиард: лайнер, на котором во время ЧМ будут жить жёны игроков сборной Англии

Уже 20 ноября на чемпионате мира будет проведён первый матч, в рамках которого встретятся футболисты Катара и Эквадора. Одним из наиболее впечатляющих объектов турнира определённо будет MSC World Europa, на котором на время чемпионата разместятся вторые половинки игроков сборной Англии.

Зарубежные СМИ сообщают, что судно может принять до 6792 гостей и сутки на нем обходятся в сумму до 6800 евро. Возможностей для развлечений на экстравагантном судне, конечно, хватает. Несмотря на то, что жены футболистов во время турнира будут на этом судне, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт будет держать своих парней от него подальше.

На круизном судне расположены 32 ресторана, а также 75-метровая горка. Корабль, называемый "плавучим дворцом", имеет шесть бассейнов, 14 джакузи с видом на океан, салоны, бутики, рестораны и бары. Это, конечно, только некоторые из экстр, которыми смогут насладиться гости на борту.

Как уже упоминалось, всё это пройдёт мимо футболистов сборной Англии, так как они будут жить в специально созданном пузыре. Принимая во внимание, что сборная Англии всё-таки является одним из фаворитов турнира, нельзя исключать того, что английские футболисты выйдут в плей-офф и дойдут там далеко. Это, в свою очередь, означает, что дамы смогут дольше наслаждаться предложениями роскошного круизного судна.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.