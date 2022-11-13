Фигурист Васильев занял второе место на Гран-при в Шеффилде

В короткой программе Васильев набрал 42,45 балла за технические элементы и 41,56 балла за компоненты программы. Одного балла даугавпилчанин был лишён, поэтому его исполнение оценили в 83,01 балла, что дало ему третье место в конкуренции из 12-ти фигуристов.

В свою очередь произвольную программу Васильев исполнил удачно и набрал 171,55 (84,60+86,95) балла, что стало вторым результатом.

В итоге, после хорошей произвольной программы латвийский фигурист с 254,56 балла поднялся на второе место, что стало его лучшим достижением на выступлениях Гран-при.

Победу одержал Даниэль Грасл, который после короткой программы занимал второе место, но после произвольной сумел набрать 264,35 балла. В свою очередь тройку сильнейших замкнул японец Шун Сато с 249,03 балла.

В конце октября на этапе Гран-при в Канаде Васильев занял десятое место.

Каждый спортсмен может принимать участие в двух этапах. Всего в этом сезоне пройдут шесть этапов Гран-при и финальный этап, который состоится с 8 по 11 декабря в Турине. На финал квалифицируются шесть лучших фигуристов.