В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие

Президент Турции Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.

Президент Эрдоган заявил, что случившееся похоже на теракт, но, по его словам, утверждать это наверняка пока было бы неправильно.

Агентство "Анадолу" сообщило, что прокуратура начала расследование происшедшего, а регулятор наложил запрет на телетрансляцию с места событий.

Улица Истикляль перекрыта; по словам очевидцев, над центром Стамбула летают вертолеты.

На одном из опубликованных видео, запечатлевшем момент взрыва, видно, что на улице было людно.

Фото: Reuters/ScanPix

Турецкая федерация футбола после взрыва отложила футбольный матч между "Бешикташем" и "Антальяспором", который должен быть пройти вечером 13 ноября в Стамбуле, пишет "Медуза".

В Турции несколько лет не происходило крупных терактов. В 2016 году теракт произошел и на улице Истикляль; ответственность за этот взрыв власти возложили на "Рабочую партию Курдистана".