Porsche 911 - единственный автомобиль, на котором можно поучаствовать и в африканском сафари или гонке "24 часа Ле-Мана", и отправиться в театр или прокатиться по улицам Нью-Йорка! Так однажды об этой модели высказался Ферри Порше, сын основателя Porsche Фердинанда Порше, который руководил компанией после смерти своего отца.
Знаменитые владельцы Porsche 911: от Киану Ривза до Билла Гейтса
И действительно, в мире найдется не так много столь же легендарных автомобилей, как Porsche 911. Он мгновенно полюбился ценителям спортивных автомобилей по всему миру и выдержал испытание временем, став одним из самых известных спорткаров всех времен. С 2019 года выпускается уже восьмое поколение модели 911.
Впервые мир увидел новую модель на международном автосалоне во Франкфурте в 1963 году. Хотя экспонатом был только макет, отсутствие двигателя не помешало экспертам оценить уникальный дизайн авто, отличительными чертами которого были круглые передние фары, плавные линии кузова и покатая задняя часть.
Вначале модель 911 была известна как 901 и выпущена тиражом 82 экземпляра. Однако вскоре она была переименована в 911, так как французский производитель автомобилей Peugeot заявил, что ему принадлежат права на все названия автомобилей с нулем посредине.
9 ноября, или 911, символически связано с одной из самых культовых моделей Porsche - 911, поэтому Porsche Latvija рассказывает о звездах, в гаражах которых этот автомобиль стал постоянным "обитателем"!
Специальный автомобиль для звезды "Матрицы"
Голливудский актер Киану Ривз известен как коллекционер автомобилей и мотоциклов. Любовь Ривза к Porsche 911, возможно, уходит корнями в детство: одной из его любимых игрушек был маленький Porsche 911 Turbo, который ему подарила бабушка.
Когда Киану вырос и стал популярным, у него появилась возможность купить настоящий “Porsche 911 Carrera 4S”, однако его угнали, пока актер снимался в новом фильме. В качестве следующего автомобиля Ривз вновь выбрал 911 Carrera 4S, но на этот раз захотел, чтобы автомобиль был сделан на заказ в соответствии с его потребностями.
Поэтому Porsche создал 911 Carrera 4S с механической коробкой передач, 3,6-литровым двигателем и черной анодированной отделкой салона. Ривз назвал машину The Sled ("Сани"), потому что она также быстро и плавно скользит по дороге. Кстати, в 2010 году актер был запечатлен на фото, когда вез рождественскую елочку на крыше своего Porsche 911 Carrera 4S.
Актер, который в 38 лет стал автогонщиком
Патрик Демпси прославился, сыграв врача Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти", но последние 18 лет он серьезно увлекался и другой своей страстью - автогонками. Демпси также уже несколько представляет команду Porsche в престижной гонке "24 часа Ле-Мана".
Знаменитый актер также известен как крупный коллекционер автомобилей Porsche. Его коллекция, создававшаяся годами, считается одной из самых впечатляющих в мире.
Первым Porsche Демпси стал Porsche 356 Speedster 1963 года выпуска, который он считает своим самым ценным приобретением. Он купил его в возрасте 21 года на свой первый крупный гонорар, который получил за роль в фильме Can't Buy Me Love (Любовь не купишь").
Но, если любовь купить действительно нельзя, то можно купить прекрасные немецкие спортивные автомобили, что Демпси и продолжал делать. Сегодня актер и гонщик владеет несколькими моделями 911: Targa, Turbo, GT3 RS. В гараже актера также имеется Porsche 911 SC 1982 года выпуска.
Бекхэм водит копию автомобиля Стива Маккуина
Звезде английского футбола и бывшему капитану сборной Англии принадлежит Porsche 911 Turbo Convertible, на котором его часто можно увидеть на улицах Лондона. Он купил этого красавца 1969 года выпуска в 2013 году за 70 000 фунтов стерлингов (около 80 300 евро).
Автомобиль является репликой машины, на которой ездил кумир Бекхэма - легенда Голливуда Стив Маккуин. Оригинальный автомобиль можно увидеть в фильме 1971 года "Ле-Ман". Позже автомобиль был выставлен на аукцион и продан за 950 000 евро. Однако это не единственный Porsche в коллекции Бекхэма - в его гараже также стоит кабриолет Porsche 911 Turbo, сделанный специально по его заказу.
Коллекция Porsche Билла Гейтса началась с 911 Turbo
Увлечение соучредителя корпорации Microsoft Билла Гейтса автомобилями Porsche началось в 1979 году, когда он купил Porsche 911 Turbo. Хотя бизнесмен и филантроп совсем не похож на нарушителя правил дорожного движения, в молодости он любил ездить довольно быстро, за что неоднократно подвергался штрафам. С течением времени Гейтс пополнил свою коллекцию автомобилей несколькими моделями Porsche, включая кабриолет Porsche 964 Carrera.
Но самым известным экземпляром в его гараже является редкий Porsche 959 - с 1986 по 1993 год было выпущено всего 337 таких автомобилей. В то время это был самый быстрый автомобиль в мире, и Гейтс очень хотел стать его владельцем. Но тогда это было практически невозможно, поскольку США запретили импорт иностранных автомобилей без серьезных испытаний, включая краш-тесты, когда автомобиль проверяют на прочность к ударам о препятствия.
Однако миллиардер вместе с другими страстными коллекционерами автомобилей добился изменений в законе об импорте автомобилей, что позволило ему получить машину, которую он хотел. Стоит отметить, что это открыло путь в США и для многих других редких автомобилей из Европы и Японии.
Девочка, которая ездила в школу на Porsche
Кристен Стюарт, номинированная на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за роль принцессы Дианы, ездила по улицам родного Лос-Анджелеса на Porsche 911 Carrera T. Примечательно, что одна из первых ролей, которую она сыграла, была в рекламе Porsche в 1999 году.
В то время Кристен было всего девять лет, и она сыграла девочку, которая специально опоздала на школьный автобус, чтобы поехать в школу на отцовском Porsche 911 Carrera. Кажется, уже тогда маленькая Кристен мечтала купить такой автомобиль, когда вырастет, и она так и сделала. Известно, что актрисе принадлежат и другие модели Porsche, включая Cayenne.
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