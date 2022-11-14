Знаменитые владельцы Porsche 911: от Киану Ривза до Билла Гейтса

Когда Киану вырос и стал популярным, у него появилась возможность купить настоящий “Porsche 911 Carrera 4S”, однако его угнали, пока актер снимался в новом фильме. В качестве следующего автомобиля Ривз вновь выбрал 911 Carrera 4S, но на этот раз захотел, чтобы автомобиль был сделан на заказ в соответствии с его потребностями.

Поэтому Porsche создал 911 Carrera 4S с механической коробкой передач, 3,6-литровым двигателем и черной анодированной отделкой салона. Ривз назвал машину The Sled ("Сани"), потому что она также быстро и плавно скользит по дороге. Кстати, в 2010 году актер был запечатлен на фото, когда вез рождественскую елочку на крыше своего Porsche 911 Carrera 4S.

Актер, который в 38 лет стал автогонщиком

Патрик Демпси прославился, сыграв врача Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти", но последние 18 лет он серьезно увлекался и другой своей страстью - автогонками. Демпси также уже несколько представляет команду Porsche в престижной гонке "24 часа Ле-Мана".

Знаменитый актер также известен как крупный коллекционер автомобилей Porsche. Его коллекция, создававшаяся годами, считается одной из самых впечатляющих в мире.

Первым Porsche Демпси стал Porsche 356 Speedster 1963 года выпуска, который он считает своим самым ценным приобретением. Он купил его в возрасте 21 года на свой первый крупный гонорар, который получил за роль в фильме Can't Buy Me Love (Любовь не купишь").