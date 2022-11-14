Латвийские боксёры завоевали три медали на чемпионате в Финляндии

Латвию на турнире представили Марцис Грундулис, Матвей Прокудин и Францис Розенталс.

Прокудину не удалось победить соперника из Бразилии и латвийцу присудили бронзу.

Марцис Грундулис в первом поединке уверенно одержал победу над боксёром из Норвегии. Затем в упорной борьбе также выиграл финского спортсмена. В финале ему предстояло встретится с участником Олимпийских игр Надиром Абдельхаком из Марокко. Финал оказался очень тяжёлым и Марцис проиграл, завоевав серебренную медаль чемпионата, а золотому медалисту Абдельхаку присвоили кубок лучшего боксёра турнира

Латвийский спортсмен Францис Розенталс одержал уверенную победу в первом бою против представителя Финляндии. В финале ему предстояло встретиться с опытным боксёром из Бразилии, где, в борьбе за золото, Францис отправил противника в нокдаун. К сожалению, судьи присудили победу бразильцу, а Розенталсу досталось серебро.

"Мы упорно тренируемся и стараемся регулярно выступать на турнирах за рубежом, где можем показать свою школу и поднять на пьедестале флаг Латвии", - отметил главный тренер бойцов Сандис Клейнс.