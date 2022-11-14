Известный нокаутёр UFC скончался в возрасте 38 лет

О своей болезни американский боец сообщил в сентябре прошлого года. "Жаль, что я не могу вам рассказать в подробностях, насколько я болен на самом деле. Просто знайте, что мне нужны все ваши молитвы, и даст Бог, мы увидимся с вами в 2022 году", - написал Джонсон в социальных сетях.