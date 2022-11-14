Американский боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет, сообщает Sports! Yahoo.
Известный нокаутёр UFC скончался в возрасте 38 лет
Согласно отчёту Yahoo Sports, причиной смерти атлета стала недостаточность органов из-за неходжкинской лимфомы, являющейся разновидностью рака, и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза - редкого заболевания иммунной системы.
О своей болезни американский боец сообщил в сентябре прошлого года. "Жаль, что я не могу вам рассказать в подробностях, насколько я болен на самом деле. Просто знайте, что мне нужны все ваши молитвы, и даст Бог, мы увидимся с вами в 2022 году", - написал Джонсон в социальных сетях.
Джонсон, получивший прозвище Rumble (Грохот), одержал 23 победы (17 нокаутом) в ММА и потерпел шесть поражений. Он является одним из главных нокаутёров в истории UFC. По этому показателю уступает только Деррику Льюису (13).
Американец дважды выступал в титульных боях UFC в полутяжёлом весе, проиграв Дэниелу Кормье (2015, 2017 годы). После второго поражения завершил карьеру в UFC, но в 2021 году вернулся в клетку, сенсационно подписав контракт с Bellator.
Последний бой Джонсон провел 7 мая 2021 года на турнире Bellator, победив Хосе Азеведо.
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