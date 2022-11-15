На Землю вернулся загадочный американский дрон - после рекордного времени в космосе

Беспилотный летательный аппарат Х-37В впервые поднялся в 2010 году и в общей сложности провел в космосе более 10 лет, преодолев расстояние более двух миллиардов километров за шесть полетов, сообщает информационное агентство AFP.

X-37B был запущен в строгой секретности.

Летательный аппарат имеет длину девять метров, а размах его крыльев - 4,5 метра. Он работает благодаря солнечным батареям.

Перед последней миссией космического корабля в мае 2020 года Пентагон подготовил серию научных экспериментов для проведения в космосе. Миссия заключалась в том, чтобы изучить, как различные материалы ведут себя вне Земли, как радиация влияет на семена различных растений, а также преобразовать солнечную радиацию в энергию.