Закачка газа в Инчукалнсское газохранилище продолжается; поступило еще 1 424 ТВт/ч

Таким образом, общее количество природного газа, помещенного в хранилище до 13 ноября, достигает 14,34 ТВт/ч.

Для содействия безопасности и непрерывности поставок природного газа в нынешнем сезоне выкачивания природного газа предусмотрена одновременная его закачка в хранилище, поясняют представители Conexus.

Это стало возможным благодаря проекту по улучшению работы хранилища, значительно повысившему гибкость хранилища и его готовность обеспечить непрерывность потоков природного газа в обоих направлениях. Предусмотрено, что до конца сезона отбора в хранилище можно будет закачать не менее 50 гигаватт-часов (ГВт/ч) газа в сутки.

Руководитель Инчукалнсского ПГХ Риналд Диминьш отмечает, что работы по модернизации газохранилища, которые проводятся в рамках инвестиционного проекта общеевропейского значения, позволили увеличить емкость хранилища, внеся значительный вклад в обеспечение непрерывности и надежности поставок природного газа.

Работы по благоустройству Инчукалнсского ПГХ в рамках проекта общеевропейского значения продлятся до конца 2025 года, а инвестиции в настоящее время прогнозируются в объеме 99,5 млн евро, из которых 44 млн евро покрывается финансированием из европейских объединенных фондов (Connecting Europe Facility -CEF).

Проект предусматривает реконструкцию наземной инфраструктуры и скважин, модернизацию существующих пяти газоперекачивающих агрегатов, а также установку новой дополнительной газоперекачивающей установки для повышения надежности поставок природного газа, увеличения эксплуатационной мощности хранилища и содействия интеграции в международный энергетический рынок.