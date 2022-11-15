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Талисманами Олимпиады 2024 в Париже стали красные колпаки. Один из них с протезом вместо ноги

rus.tvnet.lv
Талисманами Олимпиады 2024 в Париже стали красные колпаки. Один из них с протезом вместо ноги
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Оргкомитет летних Игр-2024 в Париже представил официальные талисманы Олимпиады и Паралимпиады.

Ими стали красные фригийские колпаки.

Их носили древние фригийцы и якобинские революционеры. Кроме того, они являются символом Республиканской Франции и Великой французской революции 1789 года. С тех пор такой колпак стал символом свободы.

"Фригийцы стояли плечом к плечу с французами во все ключевые моменты истории. Они были её частью, и сегодня они убеждены, что спорт может изменить всё! Вместе с фригийцами совершим революцию через спорт!", - написано на сайте Олимпиады-2024.

Отметим, что колпаки будут символами и Олимпиады, и Паралимпиады. У одного из маскотов нарисован спортивный протез вместо ноги. Кроме того, талисман раскрашен в синий, белый и красный - знаменитые цвета французского триколора, а на его груди красуется золотая эмблема Парижа-2024.

XXXIII летние Олимпийские игры состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года, а Паралимпийские игры - с 28 августа по 8 сентября.

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