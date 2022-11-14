Латвийские баскетболисты в переполненной "Арена Рига" обыграли Великобританию

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой латвийской сборной со счётом 79:63 (22:17, 18:11, 18:12, 21:23).

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Рихард Ломажс, который набрал 15 очков. По 11 очков в копилку сборной Латвии принесли Янис Тимма и Мартиньш Лакса. На счету Дайриса Бертанса 10 очков.

У британцев больше всего очков набрали Люк Нельсон (16), Габриел Оласени (14) и Карли Уитл (13).

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Великобритания

Отметим, что сборная Латвии уже в пятницу обеспечила себе досрочную путёвку на чемпионат мира, обыграв на выезде команду Греции со счётом 80:60. Тем не менее оставшиеся матчи в отборочном турнире имеют значение в борьбе за более высокое место в рейтинге FIBA, исходя из которого будут сформированы группы на мировом первенстве.

В данный момент после 8 туров сборная Латвии с семью победами занимает первое место в отборочной группе "I". Сборные Сербии и Греции с четырьмя победами делят вторую и третью строчки, а Турция и Бельгия занимают четвёртое и пятое места соответственно.

Два последних тура пройдут в феврале 2023 года - сначала латвийские баскетболисты сыграют в Турции, а потом дома встретятся с командой Греции.

Чемпионат мира-2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября сразу в трёх азиатских странах - на Филиппинах, в Японии и Индонезии.