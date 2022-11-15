В социальных сетях распространяются утверждения, что в поселке Шкяуне, расположенным в Краславском крае, кощунственным образом снесено братское захоронение советских воинов, хотя Латвия обещала не трогать памятники, которые находятся на местах захоронений солдат. Управление национального культурного наследия объясняет, что мемориал снесен потому, что при его строительстве свое время разрушили старинное гражданское кладбище. К тому же нужно еще проверить, действительно ли там захоронены солдаты.
Мемориал советским воинам в Шкяуне демонтирован, потому что в свое время построен на гражданском кладбище
На памятном месте до сих пор находился мемориал с несколькими большими фигурами воинов и плитами, а также памятной плиткой с фамилиями погибших солдат. Теперь в некоем видео показывается разравненная земля, и некая женщина рассказывает: "Это братская могила, здесь захоронения. И никому ничего неважно, что вот здесь, под этой землей, сейчас лежат люди. Просто трактора по нему едут… Все снесли, весь памятник".
Несколько дней спустя посольство России в Латвии заявило, что направило ноту протеста, потому что Латвия нарушает международный договор о статусе мест захоронений. Посольство пишет, что глумление над памятью борцов с фашизмом в Латвии достигло наивысшей точки. Также посольство утверждает, что там захоронены останки "нескольких десятков советских воинов, отдавших свои жизни за свободное и мирное будущее народа Латвии".
Как известно, согласно принятому этим летом закону, самоуправления до 15 ноября обязаны снести почти 70 объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. Закон не относится на памятники в местах захоронения павших солдат. Список памятников для сноса создало Управление национального культурного наследия. Руководитель отдела оборота культурных ценностей управления Янис Асарис объясняет, что обследование данного места в этом году показало - памятное место советской армии построено на старинном гражданском кладбище.
"Памятное место в свое время построено в одном из углов кладбища. Были проведены работы по геофизикальному обследованию при помощи радиолокационного метода. Открылись захоронения, например, под пешеходными дорожками, которые, скорее всего, старше времени создания памятного места", - объясняет Асарис. То, что мемориал построен на существующем кладбище, по словам специалиста, подтверждают и карты.
Кроме того, Асарис отмечает, что неизвестно, действительно ли там захоронены воины советской армии. Он говорит, что как после исследования документов, так и после разговоров с местными жителями пришли к выводу, что военные "в лучшем случае там перезахоронены с неких других мест". То есть изначально это не было местом захоронения солдат, а их туда могли перезахоронить спустя много лет после окончания войны. В свою очередь мемориал построен гораздо позже - в 1978 году. Находятся ли там останки советских солдат, можно узнать лишь при помощи археологического исследования, которое планируется провести в следующем году.
Асарис также подчеркивает, что за данным местом нужно ухаживать и сохранить его как территорию кладбища, с уважением ко всем захоронениям. Также самоуправление вскоре собирается поставить новый памятный знак, с указанием того, что на этом месте находилось. В свою очередь после запланированного исследования там следует поставить "памятный знак, соответствующий современности".
Этой осенью в Краславском крае демонтировано несколько памятников. Один из них был посвящен генералу армии нацистской Германии Отто Ланцелле. Управление национального культурного наследия сочло, что он прославлял милитаризм также, как мемориалы советской армии.
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