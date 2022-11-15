Мемориал советским воинам в Шкяуне демонтирован, потому что в свое время построен на гражданском кладбище

"Памятное место в свое время построено в одном из углов кладбища. Были проведены работы по геофизикальному обследованию при помощи радиолокационного метода. Открылись захоронения, например, под пешеходными дорожками, которые, скорее всего, старше времени создания памятного места", - объясняет Асарис. То, что мемориал построен на существующем кладбище, по словам специалиста, подтверждают и карты.

Кроме того, Асарис отмечает, что неизвестно, действительно ли там захоронены воины советской армии. Он говорит, что как после исследования документов, так и после разговоров с местными жителями пришли к выводу, что военные "в лучшем случае там перезахоронены с неких других мест". То есть изначально это не было местом захоронения солдат, а их туда могли перезахоронить спустя много лет после окончания войны. В свою очередь мемориал построен гораздо позже - в 1978 году. Находятся ли там останки советских солдат, можно узнать лишь при помощи археологического исследования, которое планируется провести в следующем году.

Асарис также подчеркивает, что за данным местом нужно ухаживать и сохранить его как территорию кладбища, с уважением ко всем захоронениям. Также самоуправление вскоре собирается поставить новый памятный знак, с указанием того, что на этом месте находилось. В свою очередь после запланированного исследования там следует поставить "памятный знак, соответствующий современности".

Этой осенью в Краславском крае демонтировано несколько памятников. Один из них был посвящен генералу армии нацистской Германии Отто Ланцелле. Управление национального культурного наследия сочло, что он прославлял милитаризм также, как мемориалы советской армии.