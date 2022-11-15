Отрубание конечностей и публичные казни: талибы вводят наказания по законам шариата

На прошлой неделе они наложили запрет на посещения женщинами парков Кабула, что еще больше изолирует их от общественной жизни.

Теперь женщинам нельзя появляться в парках Кабула Фото: Reuters

Также жительницам столицы с прошлой недели запрещено посещать общественные бани и спортзалы, даже несмотря на то, что вход в эти заведения и так разделен по гендерному признаку.

Теперь эти места становятся для афганок полностью недоступными. Полный запрет талибы объясняют тем, что присутствие женщин в подобных местах не соответствует исламским законам.

Женщинам запрещено совершать дальние путешествия без сопровождения мужчины.

Девочки-подростки до сих пор не вернулись в школу в большей части страны, несмотря на обещание "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России и других странах мира) разрешить им продолжить образование.

Лишь единицы женщин продолжают работать в таких областях, как здравоохранение и образование, большинство перестали выходит на работу после возвращения талибов к власти.

В мае этого года также вышел указ, запрещающий афганкам появляться на улице с открытыми лицами.

В Кабуле женщины несколько раз выходили на акции протеста в защиту своих прав, некоторые из них были жестоко избиты.

Жестоким преследованиям в Афганистане также подвергаются представители оппозиции, журналисты, бывшие сотрудники западных организаций и переводчики, сотрудничавшие с войсками НАТО.