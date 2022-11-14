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Полиция ищет пропавшего в Риге ребенка

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Полиция ищет пропавшего в Риге ребенка
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Пропавший ребенок
Пропавший ребенок Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Полиция разыскивает несовершеннолетнего Сандиса, который покинул место жительства и местонахождение которого до сих пор неизвестно. Телефон выключен.

Приметы: рост примерно 140 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Одежда: зеленая вязаная шапка с помпоном, зеленая куртка, джинсы, черные ботинки, с собой может быть школьная сумка армейского типа.

Полиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение ребенка, звонить по телефону 67085980 или 110.

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