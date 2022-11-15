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Выявлено 554 новых случая Covid-19, скончались 4 человека

rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 554 новых случая Covid-19, скончались 4 человека
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Группа детсадовцев на Бастионной горке
Группа детсадовцев на Бастионной горке Фото: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки подтверждено 554 новых случая Covid-19, получена информация о смерти четырех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Вчера сделано 3902 теста на Covid-19, 14,2% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 288,5 до 286,4 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6082 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 958 064 случая заражения.

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