За прошедшие сутки подтверждено 554 новых случая Covid-19, получена информация о смерти четырех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 554 новых случая Covid-19, скончались 4 человека
Выявлено 554 новых случая Covid-19, скончались 4 человека
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.
Вчера сделано 3902 теста на Covid-19, 14,2% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 288,5 до 286,4 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6082 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 958 064 случая заражения.
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