Пиленс хотел бы ввести в новом правительстве несколько вице-министров

По его словам, ОС на коалиционных переговорах уже давно пытается обеспечить, чтобы будущие партнеры брали на себя совместную ответственность за несколько отраслей. Обсуждались различные возможные инструменты для реализации этой цели, включая введение новых институтов и должностей.

В конце прошлой недели, когда переговоры вел представитель "Нового Единства", министр иностранных дел уходящего правительства Эдгар Ринкевич, Пиленсу показалось, что удалось достичь договоренности между партнерами по введению института вице-министра в нескольких сферах.

"Тема вице-министра неплохо шла в пятницу, субботу, воскресенье. В данном случае было обсуждение - три или шесть [должностей], чтобы были принципы паритета", - сказал Пиленс.

Однако после заявления Кришьяниса Кариньша в понедельник Пиленс понял, что вопрос о введении должностей заместителей министра в ряде отраслей снят с рассмотрения. Тот факт, что Кариньш упомянул о создании только одной такой должности - в сфере обороны, стал для Пиленса неожиданностью.

Пиленс добавил, что у политической силы, которую он представляет, остается много нерешенных вопросов по бюджету на следующий год, и ответы на эти вопросы должны быть даны до утверждения нового правительства. Обсуждение бюджетных вопросов запланировано в среду и в четверг.

Пиленс раскритиковал стиль ведения переговоров Кариньшем, заявив, что он "тяжелый", и косвенно дал понять, что стиль Ринкевича ему нравится больше.