Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг.
WADA требует отстранить Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать её результаты
Об этом говорится в зарегистрированном в CAS заявлении WADA против Валиевой и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В заявлении CAS сказано, что РУСАДА не смогло уложиться в "разумные сроки" рассмотрения дела Валиевой. На слушания назначат трёх арбитров: один от WADA, второй от РУСАДА и фигуристки, а третьего (в качестве председателя) выберет глава отдела апелляций CAS.
В своей апелляции WADA потребовало от CAS дисквалифицировать 16-летнюю Валиеву на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря 2021 года и лишением золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Напомним, Камила Валиева оказалась в центре внимания после допингового скандала во время Олимпиады-2022 в Пекине. В её допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат триметазидин.
На Играх в Пекине российские фигуристы, включая Валиеву, выиграли командный олимпийский турнир, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.
Сама фигуристка заявила, что запрещённое вещество могло попасть в её организм случайно, вместе с препаратом, который принимает из-за проблем с сердцем её дедушка.
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