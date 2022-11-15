WADA требует отстранить Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать её результаты

Об этом говорится в зарегистрированном в CAS заявлении WADA против Валиевой и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В заявлении CAS сказано, что РУСАДА не смогло уложиться в "разумные сроки" рассмотрения дела Валиевой. На слушания назначат трёх арбитров: один от WADA, второй от РУСАДА и фигуристки, а третьего (в качестве председателя) выберет глава отдела апелляций CAS.

В своей апелляции WADA потребовало от CAS дисквалифицировать 16-летнюю Валиеву на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря 2021 года и лишением золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, Камила Валиева оказалась в центре внимания после допингового скандала во время Олимпиады-2022 в Пекине. В её допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат триметазидин.

​На Играх в Пекине российские фигуристы, включая Валиеву, выиграли командный олимпийский турнир, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Сама фигуристка заявила, что запрещённое вещество могло попасть в её организм случайно, вместе с препаратом, который принимает из-за проблем с сердцем её дедушка.