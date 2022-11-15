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"Мир, мир, мир. Всё, что нам нужно". Российский теннисист оставил послание на камере

rus.tvnet.lv
"Мир, мир, мир. Всё, что нам нужно". Российский теннисист оставил послание на камере
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Фото: скриншот видео

Российский теннисист Андрей Рублёв оставил послание на линзе камеры после победы над другим россиянином Даниилом Медведевым в стартовом матче Итогового турнира АТР.

Поединок завершился со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Рублёва, занимающего седьмое место в мировом рейтинге.

Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Медведева 24 эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

После победы Рублёв вместо автографа на камере написал: "Мир, мир, мир. Всё, что нам нужно".

"Как я уже много раз говорил, важно, особенно в наше время, жить в мире. У нас есть интернет. Мы легко живём: можем летать, путешествовать, заниматься спортом, заботиться о семье. Никто не хочет страдать или бороться. Думаю, это уже было много-много лет назад. Не думаю, что нам это нужно. Многие страны страдают, вот и всё. Вот почему я думаю, что важно быть вместе и жить в мире", - сказал Рублёв на пресс-конференции после матча.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Рублёв призывает к миру. В феврале российский теннисист после выхода в финал турнира серии ATP-500 в Дубае написал на линзе снимавшей его камеры No war, please ("Пожалуйста, не надо войны").

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