Российский теннисист Андрей Рублёв оставил послание на линзе камеры после победы над другим россиянином Даниилом Медведевым в стартовом матче Итогового турнира АТР.
"Мир, мир, мир. Всё, что нам нужно". Российский теннисист оставил послание на камере
Поединок завершился со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Рублёва, занимающего седьмое место в мировом рейтинге.
Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Медведева 24 эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
После победы Рублёв вместо автографа на камере написал: "Мир, мир, мир. Всё, что нам нужно".
🙌🙌@AndreyRublev97 #NittoATPFinals pic.twitter.com/FXcxyxznhM— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2022
"Как я уже много раз говорил, важно, особенно в наше время, жить в мире. У нас есть интернет. Мы легко живём: можем летать, путешествовать, заниматься спортом, заботиться о семье. Никто не хочет страдать или бороться. Думаю, это уже было много-много лет назад. Не думаю, что нам это нужно. Многие страны страдают, вот и всё. Вот почему я думаю, что важно быть вместе и жить в мире", - сказал Рублёв на пресс-конференции после матча.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Рублёв призывает к миру. В феврале российский теннисист после выхода в финал турнира серии ATP-500 в Дубае написал на линзе снимавшей его камеры No war, please ("Пожалуйста, не надо войны").
World #7 tennis player Andrey Rublev of Russia writes "No war please" on a camera following his win in Dubai. pic.twitter.com/JhITa8gCsA— The Recount (@therecount) February 25, 2022
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