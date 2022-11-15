"Мир, мир, мир. Всё, что нам нужно". Российский теннисист оставил послание на камере

"Как я уже много раз говорил, важно, особенно в наше время, жить в мире. У нас есть интернет. Мы легко живём: можем летать, путешествовать, заниматься спортом, заботиться о семье. Никто не хочет страдать или бороться. Думаю, это уже было много-много лет назад. Не думаю, что нам это нужно. Многие страны страдают, вот и всё. Вот почему я думаю, что важно быть вместе и жить в мире", - сказал Рублёв на пресс-конференции после матча.