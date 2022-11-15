VDD не видит состава преступления в высказываниях в передаче "Полезно знать"

VDD указывает, что контент, который не может быть включен в программы и передачи средств массовой информации, установлен в Законе об электронных СМИ. Идентифицировать и оценивать возможные нарушения ограничений - в компетенции NEPLP, который в таких случаях осуществляет процесс административного нарушения.

По оценке VDD, выраженные в конкретной передаче высказывания, особенно в нынешних сложных условиях, способствуют возникновению давления между разными этническими группами в обществе, однако в конкретном случае состава преступления не усматривается, считает VDD.

Напомним, NEPLP оштрафовал на 8000 евро владельца портала Latvijas ziņas (lz.lv) - компанию Global Entertainmet за разжигание ненависти в программе "Лучше знать", распространяемой в YouTube.

Нарушение произошло 3 сентября, а решение совета было принято 8 ноября.

По мнению совета, нарушение включает в себя признаки разжигания ненависти к русскоязычным, ссылки на российскую государственную пропаганду, а также призывы к дискредитации латвийских госструктур и представителей власти.

Нарушитель должен уплатить административный штраф в размере 8000 евро в Государственную казну в течение одного месяца.