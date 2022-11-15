Меньше мяса, больше картошки? Снижение уровня жизни ожидает половину населения Латвии

Минимальная зарплата не повышалась с января 2021 года, а средний рост потребительских цен только за последний год (с сентября 2021 года по сентябрь 2021 года) составил 22%. Это означает, что

человек с минимальной зарплатой в сентябре этого года мог купить всего около 78% того же количества товаров и услуг, что год назад.

По данным ЦСУ, средняя зарплата в июне 2022 года (1012 евро) по сравнению с июнем 2021 года выросла на 7,3%. Принимая во внимание средний рост потребительских цен, который составляет около 22%, среднестатистический получатель такой зарплаты в сентябре этого года мог купить всего около 85,3% того же количества товаров и услуг, что год назад.

Осенью этого года для среднестатистического работника уровень жизни снизился как минимум на 15% по сравнению с тем, что было год назад.