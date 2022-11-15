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В результате пожара в Риге погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
В результате пожара в Риге погиб человек
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Фото: Shutterstock

В результате пожара в Риге сегодня утром погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 6:41 пожарные получили вызов в жилой дом в Риге, где из окон квартиры шел дым. В квартире на первом этаже горели вещи на площади пять квадратных метров.

Пожарные обнаружили в горящей квартире человека, а медики констатировали его смерть. До приезда VUGD из здания эвакуировались восемь человек.

Вчера около 10:00 поступил вызов на улицу Кр. Барона в Риге, где в производственном здании были видны языки пламени и черный дым. В здании ангарного типа загорелись вещи и мебель на площади 40 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировались восемь человек.

За минувшие сутки в VUGD поступило 47 вызовов - 11 на пожары, 29 на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

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