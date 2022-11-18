Когда была основана Laima? А был ли Джеки Чан в Латвии? На какой латовой купюре была изображена река Даугава? На эти и другие вопросы отвечали участники "Игры патриотов" от RUS TVNET - публичные лица и деятели страны из различных сфер. Смотрите, что из этого вышло, и проверяйте свои знания вместе с участниками!
Игра патриотов ⟩ Кто знает Латвию лучше всех: министр, тиктокеры или спортсмены?
Кто знает Латвию лучше всех: министр, тиктокеры или спортсмены?
18 ноября - День независимости Латвийской Республики - особенно в нынешних реалиях особый праздник для каждого жителя Латвии. В честь этого, с признанием в любви к Латвии, RUS TVNET создал "Игру патриотов". Кажется, получилось весело, мило и душевно.
Правила "Игры патриотов"
- Участники за ограниченное количество времени отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
- За правильный ответ участник получает балл;
- В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достается тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
- Побеждает тот, кто к концу игры набирает наибольшее количество баллов.
В "Игре патриотов" приняли участие:
- Двукратная чемпионка Европы по пляжному волейболу Анастасия Самойлова vs тиктокер Андрейка Епта (Андрей Чернуцкий);
- Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс vs журналист RUS TVNET Артем Липин;
- Один из ведущих боксеров Латвии Ричард Болотник vs тиктокер, преподаватель и основатель школы латышского языка Диана Карпова.
За время игры участники просили "заменить" своих соперников, пытались и не давали списывать, много шутили и смеялись. Чтобы узнать, кто не смотрел ни одного фильма с Джеки Чаном, а кто стал "победителем" игры и доказал, что он настоящий патриот - смотрите выпуск "Игры патриотов" от RUS TVNET!
Галерея: Съемки и закулисье "Игры патриотов"
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!