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Игра патриотов ⟩ Кто знает Латвию лучше всех: министр, тиктокеры или спортсмены?

Даниил Ульныров Лиана Епифанова Вероника Рутковска Эрика Сташкевич Viktors Devjatovs rus.tvnet.lv
Кто знает Латвию лучше всех: министр, тиктокеры или спортсмены?
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Когда была основана Laima? А был ли Джеки Чан в Латвии? На какой латовой купюре была изображена река Даугава? На эти и другие вопросы отвечали участники "Игры патриотов" от RUS TVNET - публичные лица и деятели страны из различных сфер. Смотрите, что из этого вышло, и проверяйте свои знания вместе с участниками!

18 ноября - День независимости Латвийской Республики - особенно в нынешних реалиях особый праздник для каждого жителя Латвии. В честь этого, с признанием в любви к Латвии, RUS TVNET создал "Игру патриотов". Кажется, получилось весело, мило и душевно.  

Правила "Игры патриотов"

  1. Участники за ограниченное количество времени отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
  2. За правильный ответ участник получает балл;
  3. В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достается тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
  4. Побеждает тот, кто к концу игры набирает наибольшее количество баллов.

В "Игре патриотов" приняли участие:

Андрей Чернуцкий и Анастасия Самойлова
Андрей Чернуцкий и Анастасия Самойлова Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET
Даниэль Павлютс и Артем Липин
Даниэль Павлютс и Артем Липин Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET
Ричард Болотник и Диана Карпова
Ричард Болотник и Диана Карпова Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

За время игры участники просили "заменить" своих соперников, пытались и не давали списывать, много шутили и смеялись. Чтобы узнать, кто не смотрел ни одного фильма с Джеки Чаном, а кто стал "победителем" игры и доказал, что он настоящий патриот - смотрите выпуск "Игры патриотов" от RUS TVNET! 

Галерея: Съемки и закулисье "Игры патриотов" 

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