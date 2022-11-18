Видео ⟩ Кто знает Латвию лучше всех: министр, тиктокеры или спортсмены? Проверьте их и себя!

Когда была основана Laima? А был ли Джеки Чан в Латвии? На какой латовой купюре была изображена река Даугава? На эти и другие вопросы отвечали участники "Игры патриотов" от RUS TVNET - публичные лица и деятели страны из различных сфер. Смотрите, что из этого вышло, и проверяйте свои знания вместе с участниками!