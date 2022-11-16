Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Макгрегор пил пиво, а Болотник читал книгу. Как прошла неделя звёзд спорта?
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Роберт Левандовски прощался с детьми перед вылетом на ЧМ по футболу
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Алина Загитова на съёмках
Дарья Клишина позировала на пляже
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук лежала на травке
Теннисистка Анастасия Потапова опять каталась на яхте
Боец Пейдж Ванзант попала под дождь
Белорусская теннисистка Арина Соболенко лежала на шезлонге
Элина Свитолина гуляла с ребёнком
Евгения Медведева прибыла из будущего
А Варвара Субботина - из прошлого
Канадская теннисистка Эжени Бушар в розовых тапочках
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо был на массаже
Боксёр Ричард Болотник читал книгу
Прыгунья в высоту Юлия Левченко отдыхала в турецком парке развлечений
Дарья Касаткина и Наталья Забияко отмечали год отношений
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