У пьяных водителей будут отнимать машины. Суровое наказание будет и за езду на чужих авто

За езду в алкогольном опьянении в 1,5 промилле и более придется нести уголовную ответственность, кроме того, будет конфискован автомобиль, который обратно не отдадут. А если пьяный водитель управлял автомобилем, принадлежащим другому лицу, взятым в аренду или лизинг, то будет установлен денежный штраф в размере его стоимости, и тогда уже придется платить тысячи евро. Кроме того, придется иметь дело с судебными исполнителями.

Полиция в шоке - в этом году число пойманных пьяных водителей приближается к 4000.

Начальник отдела профилактического управления Государственной полиции Андис Ринкевиц отмечает: "Минимум пятая часть - это те, кто в течение последнего года многократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, более того, вне зависимости от того, лишены они прав или нет. Можно сказать, что это огромный рецидив".

Эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис считает - с большей части вообще нельзя будет взыскать штраф в размере стоимости машины, так как у них есть и другие неуплаченные долги. "Такой штраф может достигать 50 000 или даже 60 000, ну, смотря, насколько хорошая машина достанется. У большей части уже ничего нет. И тем, у кого ничего нет, все равно. Достучаться до их совести или разума будет тяжелее всего".