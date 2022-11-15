"Эштон Юнайтед" из седьмого английского дивизиона сделал запрос насчёт аренды нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Клуб из седьмого по силе дивизиона Англии хочет арендовать Холанда. Что?
На своём сайте "Эштон Юнайтед" сообщил о направлении "Манчестер Сити" запроса об аренде норвежца. Срок соглашения - 28 дней.
Как известно, 22-летний Холанд не едет в Катар - сборная Норвегии не смогла преодолеть квалификацию ЧМ-2022.
"В этом действительно есть смысл. "Сити" не играет, а мы хотим помочь Эрлингу поддерживать форму. Играть за нас лучше, чем шесть недель бить клюшкой по мячу для гольфа. И нам Эрлинг подойдёт: хорошо впишется в стиль игры", - сказал главный тренер "Эштона" Макл Клегг.
"Эштон Юнайтед" выступает в седьмом по силе дивизионе Англии. Команда занимает 11-е место и отстаёт на пять очков от зоны плей-офф повышения в классе.
"Манчестер Сити" пока не отреагировал на предложение полупрофессионального клуба. Правда, есть одна загвоздка - годовой бюджет "Эштон Юнайтед" в два раза меньше, чем зарплата футболиста за день.
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