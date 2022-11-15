Клуб из седьмого по силе дивизиона Англии хочет арендовать Холанда. Что?

На своём сайте "Эштон Юнайтед" сообщил о направлении "Манчестер Сити" запроса об аренде норвежца. Срок соглашения - 28 дней.

Как известно, 22-летний Холанд не едет в Катар - сборная Норвегии не смогла преодолеть квалификацию ЧМ-2022.

"В этом действительно есть смысл. "Сити" не играет, а мы хотим помочь Эрлингу поддерживать форму. Играть за нас лучше, чем шесть недель бить клюшкой по мячу для гольфа. И нам Эрлинг подойдёт: хорошо впишется в стиль игры", - сказал главный тренер "Эштона" Макл Клегг.

"Эштон Юнайтед" выступает в седьмом по силе дивизионе Англии. Команда занимает 11-е место и отстаёт на пять очков от зоны плей-офф повышения в классе.

"Манчестер Сити" пока не отреагировал на предложение полупрофессионального клуба. Правда, есть одна загвоздка - годовой бюджет "Эштон Юнайтед" в два раза меньше, чем зарплата футболиста за день.