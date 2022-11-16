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Речь о миллионах! Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022

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Речь о миллионах! Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022
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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу, пишет "Чемпионат".

Так, самым дорогостоящим игроком на ЧМ-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Второе место занял бразилец Винисиус из мадридского "Реала". Замкнул тройку лидеров англичанин Фил Фоден из "Манчестер Сити".

Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:

Килиан Мбаппе (сборная Франции) - € 160 млн

Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) - € 120 млн

Фил Фоден (сборная Англии) - € 110 млн

Джамал Мусиала (сборная Германии) - € 100 млн

Педри (сборная Испании) - € 100 млн

Джуд Беллингем (сборная Германии) - € 100 млн

Федерико Вальверде (сборная Уругвая) - € 100 млн

Харри Кейн (сборная Англии) - € 90 млн

Букайо Сака (сборная Англии) — € 90 млн;

Гави (сборная Испании) — € 90 млн.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. 

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