Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов предстоящего чемпионата мира по футболу, пишет "Чемпионат".
Речь о миллионах! Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022
Так, самым дорогостоящим игроком на ЧМ-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Второе место занял бразилец Винисиус из мадридского "Реала". Замкнул тройку лидеров англичанин Фил Фоден из "Манчестер Сити".
Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022:
Килиан Мбаппе (сборная Франции) - € 160 млн
Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) - € 120 млн
Фил Фоден (сборная Англии) - € 110 млн
Джамал Мусиала (сборная Германии) - € 100 млн
Педри (сборная Испании) - € 100 млн
Джуд Беллингем (сборная Германии) - € 100 млн
Федерико Вальверде (сборная Уругвая) - € 100 млн
Харри Кейн (сборная Англии) - € 90 млн
Букайо Сака (сборная Англии) — € 90 млн;
Гави (сборная Испании) — € 90 млн.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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