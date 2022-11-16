Речь о миллионах! Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022

Так, самым дорогостоящим игроком на ЧМ-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Второе место занял бразилец Винисиус из мадридского "Реала". Замкнул тройку лидеров англичанин Фил Фоден из "Манчестер Сити".

Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022: Килиан Мбаппе (сборная Франции) - € 160 млн Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) - € 120 млн Фил Фоден (сборная Англии) - € 110 млн Джамал Мусиала (сборная Германии) - € 100 млн Педри (сборная Испании) - € 100 млн Джуд Беллингем (сборная Германии) - € 100 млн Федерико Вальверде (сборная Уругвая) - € 100 млн Харри Кейн (сборная Англии) - € 90 млн Букайо Сака (сборная Англии) — € 90 млн; Гави (сборная Испании) — € 90 млн.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.