Минобороны России пообещало премии мобилизованным солдатам за уничтожение и захват боевой техники ВСУ, сообщает официальный телеканал Минобороны России.
Россия обещает премии мобилизованным за уничтожение украинской военной техники
Россия обещает премии мобилизованным за уничтожение украинской военной техники
Мобилизованным предлагается 300 000 рублей (около 4 800 евро) за уничтоженный самолет ВСУ, 200 000 рублей за вертолет, 100 000 рублей за танк и 50 000 рублей за беспилотник, БТР, боевую машину или ракетный комплекс.
СМИ также указывает, что премии будут положены и мобилизованным воинам за блестящее выполнение боевых задач и наибольшую ликвидацию живой силы противника. В этом случае можно будет подать заявку на 100 000 руб.
Согласно приказу президента России Владимира Путина, всем мобилизованным также полагается ежемесячная зарплата в размере не менее 195 000 рублей.
Галерея: Мобилизация в России
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