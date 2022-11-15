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Россия обещает премии мобилизованным за уничтожение украинской военной техники

rus.tvnet.lv
Россия обещает премии мобилизованным за уничтожение украинской военной техники
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Мобилизация в России
Мобилизация в России Фото: Reuters/ScanPix

Минобороны России пообещало премии мобилизованным солдатам за уничтожение и захват боевой техники ВСУ, сообщает официальный телеканал Минобороны России.

Мобилизованным предлагается 300 000 рублей (около 4 800 евро) за уничтоженный самолет ВСУ, 200 000 рублей за вертолет, 100 000 рублей за танк и 50 000 рублей за беспилотник, БТР, боевую машину или ракетный комплекс.

СМИ также указывает, что премии будут положены и мобилизованным воинам за блестящее выполнение боевых задач и наибольшую ликвидацию живой силы противника. В этом случае можно будет подать заявку на 100 000 руб.

Согласно приказу президента России Владимира Путина, всем мобилизованным также полагается ежемесячная зарплата в размере не менее 195 000 рублей.

Галерея: Мобилизация в России

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