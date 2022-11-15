Местные СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты: что известно

Одним из первых данные о ракетном ударе подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс: "Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но приземлились и на территории НАТО в Польше", - написал министр.

В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сделал заявление, где не стал подтверждать информацию о ракетном ударе, а попросил подождать: "В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать встречу Комитета по национальной безопасности и вопросам обороны. Информация, которая будет представлена на комитете, будет позже, если это будет возможно, в максимальной степени доведена до сведения общественности. Я призываю вас до этого не публиковать неподтвержденную информацию".