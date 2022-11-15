Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты, выпущенные по Украине. Погибли два человека. Официально польские власти попросили СМИ пока не публиковать неподтвержденную информацию. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне. Все обновления по ситуации RUS TVNET собирает в текстовой трансляции.
Местные СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты: что известно
Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным польских СМИ, ракеты попали в зерносушилки, погибли два человека. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.
Одним из первых данные о ракетном ударе подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс: "Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но приземлились и на территории НАТО в Польше", - написал министр.
My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.— Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022
В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сделал заявление, где не стал подтверждать информацию о ракетном ударе, а попросил подождать: "В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать встречу Комитета по национальной безопасности и вопросам обороны. Информация, которая будет представлена на комитете, будет позже, если это будет возможно, в максимальной степени доведена до сведения общественности. Я призываю вас до этого не публиковать неподтвержденную информацию".
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