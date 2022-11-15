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Онлайн ⟩ На территории Польши упали две ракеты; президент Дуда выступил с речью

rus.tvnet.lv
На территории Польши упали две ракеты; президент Дуда выступил с речью
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Место падения ракет
Место падения ракет Фото: @visegrad24/Twitter.com

Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты, выпущенные по Украине. Погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел срочное совещание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Все обновления по ситуации RUS TVNET собирает в текстовой трансляции.

Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным польских СМИ, ракеты попали в зерносушилки, погибли два человека. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.

Одним из первых данные о ракетном ударе подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс: "Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но и приземлились на территории НАТО в Польше", - написал министр.

В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сделал заявление, где не стал подтверждать информацию о ракетном ударе, а попросил подождать: "В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать совещание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Информация, которая будет представлена в комитете, позже, если это будет возможно, в максимальной степени будет доведена до сведения общественности. Я призываю вас до этого не публиковать неподтвержденную информацию".

Правительство Польши провело брифинг после заседания Совета национальной безопасности страны, где подтвердило, факт взрыва, в результате которого погибли двое граждан Польши. 

Польша задействовала 4-ю статью НАТО, 16 ноября послы стран Альянса встретятся для консультаций, пишет Reuters.

Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, страны-члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью. 

Позже президент Польши выступил с речью, где заявил, что НАТО находится в состоянии боевой готовности. При этом президент признал, что пока нет доказательств, кто выпустил ракету. Он считает, что это был единичный случай, признаков повторения инцидента нет.

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