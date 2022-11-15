Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты, выпущенные по Украине. Погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел срочное совещание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Все обновления по ситуации RUS TVNET собирает в текстовой трансляции.
Онлайн ⟩ На территории Польши упали две ракеты; президент Дуда выступил с речью
Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным польских СМИ, ракеты попали в зерносушилки, погибли два человека. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.
Одним из первых данные о ракетном ударе подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс: "Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но и приземлились на территории НАТО в Польше", - написал министр.
My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.— Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022
В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сделал заявление, где не стал подтверждать информацию о ракетном ударе, а попросил подождать: "В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать совещание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Информация, которая будет представлена в комитете, позже, если это будет возможно, в максимальной степени будет доведена до сведения общественности. Я призываю вас до этого не публиковать неподтвержденную информацию".
Правительство Польши провело брифинг после заседания Совета национальной безопасности страны, где подтвердило, факт взрыва, в результате которого погибли двое граждан Польши.
Польша задействовала 4-ю статью НАТО, 16 ноября послы стран Альянса встретятся для консультаций, пишет Reuters.
Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, страны-члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью.
Позже президент Польши выступил с речью, где заявил, что НАТО находится в состоянии боевой готовности. При этом президент признал, что пока нет доказательств, кто выпустил ракету. Он считает, что это был единичный случай, признаков повторения инцидента нет.
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