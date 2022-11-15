Онлайн ⟩ В Польше упали две ракеты; G7 выпустило заявление; в Латвии прошло экстренное заседание

Правительство Польши провело брифинг после заседания Совета национальной безопасности страны, где подтвердило, факт взрыва, в результате которого погибли двое граждан Польши.

Польша задействовала 4-ю статью НАТО, 16 ноября послы стран Альянса встретятся для консультаций, пишет Reuters.

Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, страны-члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью.

Позже президент Польши выступил с речью, где заявил, что НАТО находится в состоянии боевой готовности. При этом президент признал, что пока нет доказательств, кто выпустил ракету. Он считает, что это был единичный случай, признаков повторения инцидента нет.

Распорядок дня на саммите G20 пришлось спешно менять, а лидеры "Большой семерки" собрались на экстренную встречу.

По итогам этой встречи, лидеры стран НАТО и "Большой семерки" выпустили совместное заявление.

В нем они осудили "варварские ракетные удары, нанесенные во вторник Россией по украинским городам и гражданской инфраструктуре".

"Мы вновь выражаем нашу непреклонную поддержку Украине и украинскому народу перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также нашу сохраняющуюся готовность привлечь Россию к ответственности за ее бесстыдные атаки на украинское население", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 и НАТО предложили оказать всю необходимую поддержку Польше.

"Мы все выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине", - сказано в совместном заявлении.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш провел экстренное заседание правительства, на котором подчеркнул, что службы Латвии следят за развитием и расследованием событий, произошедших в Польше.

"Я считаю, что важно выяснить, что произошло. Понять, что ситуация с безопасностью в Латвии является неизменной. В Латвии все готовы реагировать, если это необходимо", - успокоил граждан Кришьянис Кариньш.

В среду днем, 16 ноября, президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7, что к случившемуся в Польше привела система ракетной противовоздушной обороны (ПВО) Украины.