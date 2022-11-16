Сборная Латвии обыграла Эстонию и вышла в финал Кубка Балтии

Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой латвийской сборной со счётом 1:1 (пен. 5:3).

Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Сергей Зенёв, который с близкого расстояния точно пробил головой и отправил мяч в сетку ворот Рихарда Матревица. Десять минут спустя у сборной Латвии была отличная возможность сравнять, но Роберт Улдрикис из убойной позиции пробил точно во вратаря.

На второй компенсированной к первому тайму минуте латвийская сборная смогла сравнять счёт. Артур Зюзин вывел Раймонда Кроллиса один на один с вратарём и нападающий "Валмиеры" поразил цель.

Во втором тайме зрители голов не увидели, а в конце основного времени Роберт Савалниекс получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив хозяев в меньшинстве.

Победитель матча был определён в серии пенальти, где точнее оказались латвийские футболисты. Точными ударами отметились Янис Икауниекс, Артур Зюзин, Алвис Яунземс, Давис Икауниекс и Элвис Стуглис.