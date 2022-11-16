Ср, 16.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Сборная Латвии обыграла Эстонию и вышла в финал Кубка Балтии

rus.tvnet.lv
Сборная Латвии обыграла Эстонию и вышла в финал Кубка Балтии
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Футболисты сборной Латвии
Футболисты сборной Латвии Фото: twitter.com/kajbumba

Сборная Латвии по футболу у себя дома в серии послематчевых пенальти обыграла команду Эстонии и вышла в финал Кубка Балтии.

Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой латвийской сборной со счётом 1:1 (пен. 5:3).

Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Сергей Зенёв, который с близкого расстояния точно пробил головой и отправил мяч в сетку ворот Рихарда Матревица. Десять минут спустя у сборной Латвии была отличная возможность сравнять, но Роберт Улдрикис из убойной позиции пробил точно во вратаря.

На второй компенсированной к первому тайму минуте латвийская сборная смогла сравнять счёт. Артур Зюзин вывел Раймонда Кроллиса один на один с вратарём и нападающий "Валмиеры" поразил цель.

Во втором тайме зрители голов не увидели, а в конце основного времени Роберт Савалниекс получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив хозяев в меньшинстве.

Победитель матча был определён в серии пенальти, где точнее оказались латвийские футболисты. Точными ударами отметились Янис Икауниекс, Артур Зюзин, Алвис Яунземс, Давис Икауниекс и Элвис Стуглис.

В другом полуфинале сборная Исландии в серии пенальти оказалась сильнее команды Литвы - 0:0 (пен. 6:5).

Таким образом, в финале Кубка Балтии сыграют сборные Латвии и Исландии. Матч состоится в субботу, 19 ноября, на рижском стадионе "Даугава". Начало игры в 16:00. В тот же день в Каунасе сборные Литвы и Эстонии сыграют в матче за третье место.

В основном в Кубке Балтии участвовали три команды - Латвия, Литва и Эстония. Дважды присоединялась Финляндия, а в этом году в турнире впервые участвует Исландия.

Сборная Латвии становилась обладателем Кубка Балтии рекордные 23 раза. На счету Литвы 17 побед турнире, а у Эстонии - 10.

Кубок Балтии - старейший действующий футбольный турнир среди национальных сборных в мире. Впервые он был сыгран в 1928 году.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Pекомендуем

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх