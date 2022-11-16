Сборная Латвии по футболу у себя дома в серии послематчевых пенальти обыграла команду Эстонии и вышла в финал Кубка Балтии.
Сборная Латвии обыграла Эстонию и вышла в финал Кубка Балтии
Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой латвийской сборной со счётом 1:1 (пен. 5:3).
Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Сергей Зенёв, который с близкого расстояния точно пробил головой и отправил мяч в сетку ворот Рихарда Матревица. Десять минут спустя у сборной Латвии была отличная возможность сравнять, но Роберт Улдрикис из убойной позиции пробил точно во вратаря.
На второй компенсированной к первому тайму минуте латвийская сборная смогла сравнять счёт. Артур Зюзин вывел Раймонда Кроллиса один на один с вратарём и нападающий "Валмиеры" поразил цель.
Во втором тайме зрители голов не увидели, а в конце основного времени Роберт Савалниекс получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив хозяев в меньшинстве.
Победитель матча был определён в серии пенальти, где точнее оказались латвийские футболисты. Точными ударами отметились Янис Икауниекс, Артур Зюзин, Алвис Яунземс, Давис Икауниекс и Элвис Стуглис.
В другом полуфинале сборная Исландии в серии пенальти оказалась сильнее команды Литвы - 0:0 (пен. 6:5).
Таким образом, в финале Кубка Балтии сыграют сборные Латвии и Исландии. Матч состоится в субботу, 19 ноября, на рижском стадионе "Даугава". Начало игры в 16:00. В тот же день в Каунасе сборные Литвы и Эстонии сыграют в матче за третье место.
В основном в Кубке Балтии участвовали три команды - Латвия, Литва и Эстония. Дважды присоединялась Финляндия, а в этом году в турнире впервые участвует Исландия.
Сборная Латвии становилась обладателем Кубка Балтии рекордные 23 раза. На счету Литвы 17 побед турнире, а у Эстонии - 10.
Кубок Балтии - старейший действующий футбольный турнир среди национальных сборных в мире. Впервые он был сыгран в 1928 году.
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