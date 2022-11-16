Премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал в среду, 16 ноября, экстренное заседание правительства, чтобы заслушать отчеты ответственных министерств и ведомств о ситуации с безопасностью в регионе и быть готовым к дальнейшим действиям.
Кариньш созывает экстренное заседание правительства
Rīt, plkst.10:00, esmu sasaucis ārkārtas valdības sēdi, lai uzklausītu atbildīgo ministriju un iestāžu ziņojumus par drošības situāciju reģionā un būtu gatava tālākai rīcībai. Latvija ar NATO sabiedrotajiem ir gatava jebkurai situācijai savu iedzīvotāju un teritoriju aizstāvībai.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) November 15, 2022
"Завтра в 10:00 я созвал экстренное заседание правительства, чтобы заслушать отчеты ответственных министерств и ведомств о ситуации с безопасностью в регионе и быть готовым к дальнейшим действиям. Латвия и ее союзники по НАТО готовы к любой ситуации, чтобы защитить своих граждан и территории", - сказал премьер-министр.
Кариньш также заверил, что Латвия солидарна со "своим близким другом и союзником - Польшей", а также заявил, что готовность и решимость НАТО защищать свой народ и территории "незыблемы".
Latvia stands firm in its solidarity with our close friend and ally Poland. The readiness and determination of NATO allies to defend our people and territories is rock solid.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) November 15, 2022
Официальные лица Латвии: упавшие в Польше ракеты, скорее всего, статья не активизируют 5-ю статью договора НАТО
Несмотря на то, что две ракеты, выпущенные Россией, упали во вторник в Польшу, члена НАТО, в результате чего погибли два человека, 5-я статья НАТО, скорее всего, не сработает. Так считают командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш и министр обороны Артис Пабрикс. Об этом они заявили в интервью Латвийскому телевидению.
Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты, выпущенные по Украине. Погибли два человека.
Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.
Калниньш заявил, что и НАТО, и польская сторона обязательно выразят свое осуждение России за случившееся, однако, скорее всего, 5-я статья НАТО не будет активизирована. А этот инцидент будет урегулирован путем переговоров между вовлеченными сторонами.
Министр обороны также признал, что на данный момент нет оснований чтобы 5-я статья НАТО сработала, однако может сработать 4-я статья, и в этом смысле Польшу следует поддержать.
Пабрикс сказал, что следует дождаться реакции Польши, которая станет известной, когда Совет безопасности Польши завершит свое нынешнее заседание.
При этом министр обороны подчеркнул, что произошедшее - явное преступление. "Происшедшее не может остаться незамеченным. Одна из возможностей - договориться между членами НАТО и Польшей об обеспечении дополнительной противовоздушной защиты, в том числе на части территории Украины", - сказал Пабрикс.
"Вне зависимости от того, была ли такая ситуация преднамеренной или нет, допускать такое нельзя", - добавил министр.
Vинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что взрывы российских ракет на территории государства-члена НАТО являются очень опасной эскалацией со стороны Кремля.
"Латвия выражает полную солидарность с нашим союзником Польшей и поддержит любые действия, которые Польша сочтет целесообразными. Россия должна будет взять на себя полную ответственность за последствия", - написал политик в социальных сетях.
Статья 4 Договора о НАТО предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации в любое время, когда, по мнению любого из государств-членов, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.
Напомним, что 5-я статья занимает центральное место в основополагающем договоре НАТО. Она предусматривает, что нападение на одного члена НАТО - это нападение на всех членов организации. Несмотря на значимость, 5-я статья была задействована всего один раз - как ответ на нападение террористов в США 11 сентября 2001 года.
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