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Кариньш созывает экстренное заседание правительства

rus.tvnet.lv
Кариньш созывает экстренное заседание правительства
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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Zane Bitere/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал в среду, 16 ноября, экстренное заседание правительства, чтобы заслушать отчеты ответственных министерств и ведомств о ситуации с безопасностью в регионе и быть готовым к дальнейшим действиям.

"Завтра в 10:00 я созвал экстренное заседание правительства, чтобы заслушать отчеты ответственных министерств и ведомств о ситуации с безопасностью в регионе и быть готовым к дальнейшим действиям. Латвия и ее союзники по НАТО готовы к любой ситуации, чтобы защитить своих граждан и территории", - сказал премьер-министр.

Кариньш также заверил, что Латвия солидарна со "своим близким другом и союзником - Польшей", а также заявил, что готовность и решимость НАТО защищать свой народ и территории "незыблемы".

Официальные лица Латвии: упавшие в Польше ракеты, скорее всего, статья не активизируют 5-ю статью договора НАТО

Несмотря на то, что две ракеты, выпущенные Россией, упали во вторник в Польшу, члена НАТО, в результате чего погибли два человека, 5-я статья НАТО, скорее всего, не сработает. Так считают командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш и министр обороны Артис Пабрикс. Об этом они заявили в интервью Латвийскому телевидению.

Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты, выпущенные по Украине. Погибли два человека.

Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.

Калниньш заявил, что и НАТО, и польская сторона обязательно выразят свое осуждение России за случившееся, однако, скорее всего, 5-я статья НАТО не будет активизирована. А этот инцидент будет урегулирован путем переговоров между вовлеченными сторонами.

Министр обороны также признал, что на данный момент нет оснований чтобы 5-я статья НАТО сработала, однако может сработать 4-я статья, и в этом смысле Польшу следует поддержать.

Пабрикс сказал, что следует дождаться реакции Польши, которая станет известной, когда Совет безопасности Польши завершит свое нынешнее заседание.

При этом министр обороны подчеркнул, что произошедшее - явное преступление. "Происшедшее не может остаться незамеченным. Одна из возможностей - договориться между членами НАТО и Польшей об обеспечении дополнительной противовоздушной защиты, в том числе на части территории Украины", - сказал Пабрикс.

"Вне зависимости от того, была ли такая ситуация преднамеренной или нет, допускать такое нельзя", - добавил министр.

Vинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что взрывы российских ракет на территории государства-члена НАТО являются очень опасной эскалацией со стороны Кремля.

"Латвия выражает полную солидарность с нашим союзником Польшей и поддержит любые действия, которые Польша сочтет целесообразными. Россия должна будет взять на себя полную ответственность за последствия", - написал политик в социальных сетях.

Статья 4 Договора о НАТО предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации в любое время, когда, по мнению любого из государств-членов, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.

Напомним, что 5-я статья занимает центральное место в основополагающем договоре НАТО. Она предусматривает, что нападение на одного члена НАТО - это нападение на всех членов организации. Несмотря на значимость, 5-я статья была задействована всего один раз - как ответ на нападение террористов в США 11 сентября 2001 года.

 

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