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Из-за ракетного обстрела России на двух АЭС Украины отключились несколько блоков

rus.tvnet.lv
Из-за ракетного обстрела России на двух АЭС Украины отключились несколько блоков
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Трубы АЭС. Иллюстративное фото.
Трубы АЭС. Иллюстративное фото. Фото: Valerie Quemener/Shutterstock

Во вторник, в результате ракетного удара Украины, были остановлены ядерные реакторы на двух атомных электростанциях Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях – это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает", – заявил президент Украины в своем обращении к жителям страны.

Зеленский также заявил, что после ударов ракет было прекращено электроснабжение 10 миллионов потребителей,

но его удалось уже восстановить у восьми миллионов.

"Около десяти миллионов украинцев без света. Больше – по состоянию на эту минуту – в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях. Львов и некоторые другие города приостанавливали снабжение тепла..." – добавил Зеленский.

Напомним, вчера Украина подверглась массовому обстрелу ракетами. Киев обстреляли ракетами впервые за две недели. 

"Медуза" сообщала о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Житомирской, Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях. Также взрывы звучали во Львове и Львовской области.

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