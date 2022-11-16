Из-за ракетного обстрела России на двух АЭС Украины отключились несколько блоков

"В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях – это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает", – заявил президент Украины в своем обращении к жителям страны.

Зеленский также заявил, что после ударов ракет было прекращено электроснабжение 10 миллионов потребителей,

но его удалось уже восстановить у восьми миллионов.

"Около десяти миллионов украинцев без света. Больше – по состоянию на эту минуту – в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях. Львов и некоторые другие города приостанавливали снабжение тепла..." – добавил Зеленский.

Заслухав доповіді щодо відновлення постачання електрики 🇺🇦. Близько 10 млн українців були відключені після удару терористів. Уже поновлено постачання 8 млн споживачів. Енергетики та ремонтники працюватимуть усю ніч. Дякую кожному! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2022

Напомним, вчера Украина подверглась массовому обстрелу ракетами. Киев обстреляли ракетами впервые за две недели.

"Медуза" сообщала о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Житомирской, Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях. Также взрывы звучали во Львове и Львовской области.