За прошедшие сутки подтверждено 505 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти одного пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 505 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Выявлено 505 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Умерший входил в возрастную категорию от 90 до 99 лет.
Вчера сделано 3596 тестов на Covid-19, 14% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 286,4 до 278,9 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6083 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 958 569 случаев заражения.
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