Выявлено 505 новых случаев Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную категорию от 90 до 99 лет.

Вчера сделано 3596 тестов на Covid-19, 14% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 286,4 до 278,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6083 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 958 569 случаев заражения.