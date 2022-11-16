Список ограничений движения в Риге во время празднований 18 ноября

В случае необходимости 17 ноября с 19:00 до 23:00, а также 18 ноября с 13:30 до 15:00 закроют движение транспортных средств на Каменном мосту, на участке бульвара Победы от улицы Валгума до Каменного моста, а также на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста.

17 ноября с 19:00 до 23:00 движение транспортных средств будет закрыто на участке набережной Генерала Радзиня в направлении от Железнодорожного моста до улицы Тургенева.

Также упомянутый участок набережной Генерала Радзиня будет закрыт 18 ноября с 12:00 до 18:00, в этот период времени движение будет закрыто и на набережной Генерала Радзиня на участке и в направлении от улицы Пушкина до Железнодорожного моста.

В период времени с 13:30 до 15:00 для транспортных средств будет закрыта и улица Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

18 ноября с 7:00 до окончания военного парада на дамбе AB закроют как движение транспортных средств, так и пешеходное движение.

18 ноября с 13:30 до 15:00 пройдут военный парад и шествие отрядов Национальных вооруженных сил по набережной 11 Ноября и бульвару Бривибас до улицы Бруниниеку. На улицах, пересекающих маршруты военного парада, движение транспортных средств будет регулироваться и в случае необходимости ограничиваться или закрываться.

В пятницу с 18:00 до 19:45 состоится факельное шествие от памятника Карлису Улманису по маршруту бульвар Райня - улица Кришьяня Барона - бульвар Аспазияс - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - улица Кришьяня Валдемара - перекресток улиц Кришьяня Валдемара и бульвара Райня.

На упомянутом маршруте и пересекающих маршрут улицах в случае необходимости будет регулироваться, ограничиваться или закрываться движение транспортных средств.

В случае необходимости движение пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов ограничивается во время церемонии возложения цветов и во время торжественных мероприятий на площади у памятника Свободы, а также во время генеральной репетиции военного парада и других мероприятий.

Во время проведения мероприятий начиная со среды, 16 ноября, до воскресенья, 20 ноября, в нескольких местах будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.