Во время государственного праздника в Риге будет существенно ограничено движение, сообщила коммуникационная палата Рижской думы.
Список ограничений движения в Риге во время празднований 18 ноября
В четверг, 17 ноября, с 8:00 до 17:00 ограничат и в случае необходимости закроют движение транспортных средств на набережной 11 Ноября в правой крайней полосе движения, на участке длиной 150 метров от улицы Миесниеку по направлению к Полю гате.
В свою очередь, с четверга 17:00 до пятницы 18:00 набережная 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также улица Экспорта на участке от улицы Элизабетес до набережной 11 Ноября для движения транспортных средств будут закрыты.
Кроме того, в указанный период времени движение будет закрыто на Полю гате и Бискапа гате на участке от набережной 11 Ноября до улицы, которая находится параллельно набережной 11 Ноября.
На тот же период времени закроют движение тяжелых транспортных средств на участке улицы Экспорта от улицы Ханзас до улицы Муйтас и на участке улицы Краста от Островного моста до улицы 13 Января.
В свою очередь, на участке улицы Пилс от Полю гате до площади Домского собора и на участке этой площади от улицы Пилс до улицы Екаба с 17:00 17 ноября до 18:00 18 ноября будет организовано двухстороннее движение.
В случае необходимости 17 ноября с 19:00 до 23:00, а также 18 ноября с 13:30 до 15:00 закроют движение транспортных средств на Каменном мосту, на участке бульвара Победы от улицы Валгума до Каменного моста, а также на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста.
17 ноября с 19:00 до 23:00 движение транспортных средств будет закрыто на участке набережной Генерала Радзиня в направлении от Железнодорожного моста до улицы Тургенева.
Также упомянутый участок набережной Генерала Радзиня будет закрыт 18 ноября с 12:00 до 18:00, в этот период времени движение будет закрыто и на набережной Генерала Радзиня на участке и в направлении от улицы Пушкина до Железнодорожного моста.
В период времени с 13:30 до 15:00 для транспортных средств будет закрыта и улица Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.
18 ноября с 7:00 до окончания военного парада на дамбе AB закроют как движение транспортных средств, так и пешеходное движение.
18 ноября с 13:30 до 15:00 пройдут военный парад и шествие отрядов Национальных вооруженных сил по набережной 11 Ноября и бульвару Бривибас до улицы Бруниниеку. На улицах, пересекающих маршруты военного парада, движение транспортных средств будет регулироваться и в случае необходимости ограничиваться или закрываться.
В пятницу с 18:00 до 19:45 состоится факельное шествие от памятника Карлису Улманису по маршруту бульвар Райня - улица Кришьяня Барона - бульвар Аспазияс - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - улица Кришьяня Валдемара - перекресток улиц Кришьяня Валдемара и бульвара Райня.
На упомянутом маршруте и пересекающих маршрут улицах в случае необходимости будет регулироваться, ограничиваться или закрываться движение транспортных средств.
В случае необходимости движение пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов ограничивается во время церемонии возложения цветов и во время торжественных мероприятий на площади у памятника Свободы, а также во время генеральной репетиции военного парада и других мероприятий.
Во время проведения мероприятий начиная со среды, 16 ноября, до воскресенья, 20 ноября, в нескольких местах будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
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