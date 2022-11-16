Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о самых непростых моментах в своей жизни.
У Роналду в подвале хранится прах двух человек
Напомним, в апреле этого года в семье футболиста родились двойняшки: девочка выжила, а мальчик сразу умер. Это повергло в шок семью Роналду.
"Вероятно, это был самый трудный момент в моей жизни после смерти отца. Когда ждём ребёнка, мы ожидаем, что всё пройдёт гладко. А когда что-то происходит, это очень тяжело", - рассказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
По его словам, им с Джорджиной Родригес было действительно трудно справиться с произошедшим. Разговаривая с журналистом, рассказывая всё это, Роналду с огромным трудом сдерживал слезы и подбирал слова.
"Иногда я пытаюсь объяснить близким, что никогда раньше не чувствовал себя счастливым и грустным одновременно. Когда один ребёнок рождается, а другой умирает. Как это передать...
Его прах со мной, в моём доме, как и прах моего отца. Это то, что я хочу сохранить на всю оставшуюся жизнь. У меня есть небольшая часовня в подвале, и там их прах", - рассказал Роналду.
Всего у 37-летнего нападающего пятеро детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году (имя матери не раскрывается), Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, а также Алана Мартина (2017) и Белла Эмеральда (2022), которых родила Джорджина.
This part of my Ronaldo interview is utterly heartbreaking. 💔 pic.twitter.com/v2Zx36RHtb— Piers Morgan (@piersmorgan) November 15, 2022
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