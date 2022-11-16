За Латгале закрепилась слава депрессивного региона, возможно, самого бедного края Латвии с порой неоднозначной позицией населения и некоторых должностных лиц в геополитических вопросах. В эфире "Кто вам платит?" говорим о бизнесе и патриотизме в регионе.
Кто вам платит? ⟩ Латгале - депрессивный регион? Давайте разбираться
Латгале - депрессивный регион? Давайте разбираться
Гости эфира:
- Ивета Малина-Табуне - управляющая Латгальской специальной экономической зоной (СЭЗ);
- Янис Лачплесис - председатель комиссии по надзору Латгальской СЭЗ;
- Сергей Максимов - председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования.
Темы эфира:
- Бизнес в Латгале - кем представлен, как зарабатывает и чем гордится регион?
- Чем занимается Латгальская специальная экономическая зона и какие показывает результаты?
- О недавнем мероприятии "День Латгалии 2022";
- О результатах конкурса "Награда года предпринимателям Латгалии".
- О патриотизме латгальцев и особенностях характера.
Встречаемся в прямом эфире здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook в 18:00.
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