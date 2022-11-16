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Кто вам платит? ⟩ Латгале - депрессивный регион? Давайте разбираться

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Латгале - депрессивный регион? Давайте разбираться
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Дни Латгале на празднике в Риге. Фото носит иллюстративный характер.
Дни Латгале на празднике в Риге. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Zane Bitere/LETA

За Латгале закрепилась слава депрессивного региона, возможно, самого бедного края Латвии с порой неоднозначной позицией населения и некоторых должностных лиц в геополитических вопросах. В эфире "Кто вам платит?" говорим о бизнесе и патриотизме в регионе.

Гости эфира:

  • Ивета Малина-Табуне - управляющая Латгальской специальной экономической зоной (СЭЗ);
  • Янис Лачплесис - председатель комиссии по надзору Латгальской СЭЗ;
  • Сергей Максимов - председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования.

Темы эфира:

  • Бизнес в Латгале - кем представлен, как зарабатывает и чем гордится регион?
  • Чем занимается Латгальская специальная экономическая зона и какие показывает результаты?
  • О недавнем мероприятии "День Латгалии 2022";
  • О результатах конкурса "Награда года предпринимателям Латгалии".
  • О патриотизме латгальцев и особенностях характера.

Встречаемся в прямом эфире здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook в 18:00.

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