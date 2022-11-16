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ФОТО ⟩ Майк Тайсон выпустит мармелад в форме ушей Холифилда

rus.tvnet.lv
Майк Тайсон выпустит мармелад в форме ушей Холифилда
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Два бывших абсолютных чемпиона мира в тяжёлом весе - Майк Тайсон и Эвандер Холифилд - объединились для создания совместного бизнеса.

Бывшие боксёры будут совместно выпускать жевательный мармелад на основе марихуаны в форме уха Холифилда. Называться мармелад будет Holy Ears - "Святые уши".

Это отсылка к очному бою между Эвандером и Майком в июне 1997 года. В третьем раунде Тайсон откусил сопернику мочку уха. После этого его дисквалифицировали, а позже оштрафовали на 3 миллиона долларов.

Теперь же спортсмены, очевидно, решили монетизировать один из самых ярких и скандальных эпизодов в их карьерах.

Мармеладные уши будут продаваться в магазинах специализирующейся на марихуане сети Verano в штатах Аризона, Иллинойс, Невада и Нью-Джерси.

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