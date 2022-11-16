Два бывших абсолютных чемпиона мира в тяжёлом весе - Майк Тайсон и Эвандер Холифилд - объединились для создания совместного бизнеса.
ФОТО ⟩ Майк Тайсон выпустит мармелад в форме ушей Холифилда
Бывшие боксёры будут совместно выпускать жевательный мармелад на основе марихуаны в форме уха Холифилда. Называться мармелад будет Holy Ears - "Святые уши".
Это отсылка к очному бою между Эвандером и Майком в июне 1997 года. В третьем раунде Тайсон откусил сопернику мочку уха. После этого его дисквалифицировали, а позже оштрафовали на 3 миллиона долларов.
Теперь же спортсмены, очевидно, решили монетизировать один из самых ярких и скандальных эпизодов в их карьерах.
It’s the time of the y(ear) that brings people together. 👂🏾🥊 Shop the Delta 8 Holy Ears collection at https://t.co/ktPFTTl2rL now! @itstyson20 @holyfield pic.twitter.com/ZESidPvVAf— Mike Tyson (@MikeTyson) November 14, 2022
Мармеладные уши будут продаваться в магазинах специализирующейся на марихуане сети Verano в штатах Аризона, Иллинойс, Невада и Нью-Джерси.
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