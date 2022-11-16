ФОТО ⟩ Майк Тайсон выпустит мармелад в форме ушей Холифилда

Бывшие боксёры будут совместно выпускать жевательный мармелад на основе марихуаны в форме уха Холифилда. Называться мармелад будет Holy Ears - "Святые уши".

Это отсылка к очному бою между Эвандером и Майком в июне 1997 года. В третьем раунде Тайсон откусил сопернику мочку уха. После этого его дисквалифицировали, а позже оштрафовали на 3 миллиона долларов.

Теперь же спортсмены, очевидно, решили монетизировать один из самых ярких и скандальных эпизодов в их карьерах.

It’s the time of the y(ear) that brings people together. 👂🏾🥊 Shop the Delta 8 Holy Ears collection at https://t.co/ktPFTTl2rL now! @itstyson20 @holyfield pic.twitter.com/ZESidPvVAf — Mike Tyson (@MikeTyson) November 14, 2022

Мармеладные уши будут продаваться в магазинах специализирующейся на марихуане сети Verano в штатах Аризона, Иллинойс, Невада и Нью-Джерси.