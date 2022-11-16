В Лиепае уже несколько дней ищут 17-летнего парня, упавшего в канал

Вчера работники Государственной пожарно-спасательной службы обыскали водоем как с лодки, так и на дне с помощью водолазов, но безуспешно, подтвердила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

При наступлении сумерек поисковые работы были прерваны, они продолжаются сегодня. Между тем вчера несколько молодых людей на канале между клубом Fontaine Palace и гостиницей Promenade Hotel поставили зажженные свечи в память о юноше, заметили журналисты портала liepajniekiem.lv.

14 ноября в 1:30 утра Госполиция получила информацию о пропавшем без вести юноше. На видеозаписи было видно, как некто падает в Торговый канал, информирует Госполиция.