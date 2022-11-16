В коллекцию Музея оккупации включены 30 объектов, прославляющих советский режим

В настоящее время в коллекцию музея принято 15 фрагментов, некоторые из них принадлежат одному и тому же объекту.

"Если говорить об объектах из списка Кабинета министров, то в музей уже привезено восемь. Самые крупные - из Даугавпилса, Резекне и Лиепаи", - рассказала Виба, уточнив, что объекты находятся в специально созданном для этой цели закрытом ангаре под Ригой.

Директор Музея оккупации пояснила, что в настоящее время формируется коллекция, которая не будет размещена публично ни на выставке, ни в какой-либо экспозиции, однако некоторые предметы могут быть переданы на хранение в аккредитованные музеи Латвии, например, для тематических выставок и экспозиций под открытым небом, потому что из-за внушительных размеров эти предметы было бы сложно разместить в помещении. Виба также отметила, что в музее создается коллекция документов, которые содержат информацию обо всех подлежащих демонтажу объектах.

На вопрос о критериях включения демонтированных предметов в коллекцию директор музея ответила, что они соответствуют цели музея - сохранению памяти о событиях двух оккупационных режимов ХХ века, охватывающих период длиной более 50 лет, и культурно-исторического наследия. Художественная ценность также является одним из критериев сохранения памятников и их фрагментов.