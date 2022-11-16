Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду объявил, что взрыв в Польше, скорее всего, был результатом действий ПВО Украины, однако Россия полностью ответственна за инцидент.
Столтенберг: в Польше, скорее всего, упала ракета ПВО Украины, но повинна в этом Россия
"Расследование этого инцидента продолжается, и мы должны ожидать его результат. (..) Но у нас нет никаких признаков того, что это было результатом умышленного нападения", - заявил Столтенберг после совещания послов НАТО.
"Наш первоначальный анализ свидетельствует о том, что инцидент, скорее всего, вызвала ракета противовоздушной обороны Украины, которая выстрелила, чтобы защитить территорию Украины против атак российских крылатых ракет", - указал Столтенберг.
"Но позвольте мне сказать, что это не вина Украины", - сказал Столтенберг. - "Россия несет полную ответственность, продолжая незаконную войну против Украины".
Он отметил, что нет никаких признаков того, что Россия готовит действия военного нападения против НАТО.
Столтенберг также подчеркнул, что из-за инцидента страны-участницы НАТО не будут активизировать 4-ую статью договора НАТО.
По словам Столтенберга, страны-члены НАТО выразили твердую поддержку своей союзнице Польше и выразили глубочайшее соболезнование о трагической гибели людей из-за взрыва ракеты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!