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Столтенберг: в Польше, скорее всего, упала ракета ПВО Украины, но повинна в этом Россия

rus.tvnet.lv
Столтенберг: в Польше, скорее всего, упала ракета ПВО Украины, но повинна в этом Россия
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Edijs Pālens/LETA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду объявил, что взрыв в Польше, скорее всего, был результатом действий ПВО Украины, однако Россия полностью ответственна за инцидент.

"Расследование этого инцидента продолжается, и мы должны ожидать его результат. (..) Но у нас нет никаких признаков того, что это было результатом умышленного нападения", - заявил Столтенберг после совещания послов НАТО.

"Наш первоначальный анализ свидетельствует о том, что инцидент, скорее всего, вызвала ракета противовоздушной обороны Украины, которая выстрелила, чтобы защитить территорию Украины против атак российских крылатых ракет", - указал Столтенберг.

"Но позвольте мне сказать, что это не вина Украины", - сказал Столтенберг. - "Россия несет полную ответственность, продолжая незаконную войну против Украины".

Он отметил, что нет никаких признаков того, что Россия готовит действия военного нападения против НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что из-за инцидента страны-участницы НАТО не будут активизировать 4-ую статью договора НАТО.

По словам Столтенберга, страны-члены НАТО выразили твердую поддержку своей союзнице Польше и выразили глубочайшее соболезнование о трагической гибели людей из-за взрыва ракеты.

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