Столтенберг: в Польше, скорее всего, упала ракета ПВО Украины, но повинна в этом Россия

"Расследование этого инцидента продолжается, и мы должны ожидать его результат. (..) Но у нас нет никаких признаков того, что это было результатом умышленного нападения", - заявил Столтенберг после совещания послов НАТО.

"Наш первоначальный анализ свидетельствует о том, что инцидент, скорее всего, вызвала ракета противовоздушной обороны Украины, которая выстрелила, чтобы защитить территорию Украины против атак российских крылатых ракет", - указал Столтенберг.

"Но позвольте мне сказать, что это не вина Украины", - сказал Столтенберг. - "Россия несет полную ответственность, продолжая незаконную войну против Украины".

Он отметил, что нет никаких признаков того, что Россия готовит действия военного нападения против НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что из-за инцидента страны-участницы НАТО не будут активизировать 4-ую статью договора НАТО.

По словам Столтенберга, страны-члены НАТО выразили твердую поддержку своей союзнице Польше и выразили глубочайшее соболезнование о трагической гибели людей из-за взрыва ракеты.