Украина призывает Польшу провести совместное расследование инцидента с ракетой

"Мы готовы предоставить доказательства российского следа, которые у нас есть. Мы ожидаем от наших партнеров информацию, на основании которой было сделано предположение о том, что это была украинская ракета", - написал он.

Данилов также призвал Польшу допустить украинских экспертов к месту происшествия.

В частности, уточнил он, Киев просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям министерства обороны Украины и погранслужбы страны.

We advocate for a joint examination of the incident with the missile’s landing in Poland. We are ready to hand over evidence of the russian trace that we have. We are expecting information from our partners, based on which a conclusion was made that it’s a 🇺🇦 air defense missile. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 16, 2022

Секретарь СНБО заверил в полной открытости Украины к расследованию и отметил, что "лишь Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем", отмечает Русская служба ВВС.

В СНБО напомнили, что

Киев всегда настаивал на том, что "обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины".

Напомним, вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты, выпущенные по Украине. Погибли два человека.

Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным польских СМИ, ракеты попали в зерносушилки. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.