"Ничего не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину". Реакция Запада на падение ракеты в Польше

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее в Польше "ужасным инцидентом" и призвал тщательно расследовать его, прежде чем делать выводы. Он также подчеркнул, что инцидента в Польше не случилось бы "без войны России против Украины, без ракет, которые постоянно и в больших количествах обстреливают украинскую инфраструктуру".

"Защитить небо НАТО"

Президент Литвы Гитанас Науседа после ракетного удара по Пшеводуву призвал НАТО развернуть больше средств ПВО на польско-украинской границе, а также на остальной части восточного фланга альянса.

"Небо НАТО должно быть защищено на 100%. Литва будет активно поддерживать развертывание ПВО (НАТО) вдоль польско-украинской границы", - сказал Науседа журналистам.

Глава минобороны Латвии Артис Пабрикс, выступая утром в среду на латвийском телевидении, перечислил три возможные версии произошедшего: "Это может быть ракета, выпущенная с российской территории или с российского самолета. Это может быть ракета, выпущенная из Беларуси. Это может быть ракета украинской ПВО, которая пыталась сбить российскую ракету".

Для того, чтобы сделать выводы о произошедшем и правильно отреагировать, необходимо тщательное расследование, сказал он.

"Но мы всегда должны помнить о том, что, если бы не преступное вторжение России в Украину, мы бы не говорили об этих ракетах вчера поздно вечером и сегодня утром. Это совершенно очевидно", - добавил Пабрикс (цитата по Delfi).

"Российские ракетные удары - это эскалация"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак на экстренной встрече в Индонезии Фото: Getty Images