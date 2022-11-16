Известно, в какую сумму России обошелся один из самых массированных ракетных ударов по Украине

Как пишет издание, Россия запустила ракеты Х-101 и Х-555 со стратегических самолетов Ту-95 и Ту-160.

Большая часть ракет была запущена c бомбардировщиков в регионе Каспийского моря и Ростовской области.

Остальные ракеты класса "Калибр" были запущены из акватории Черного моря. В целом воздушная тревога звучала в Украине более четырех часов.

Конкретное разделение ракет по типам воздушные силы Украины не раскрыли.

По подсчетам Forbes, во время атаки 15 ноября Россия потратила ракет примерно на 700-900 миллионов долларов.

Во время подсчетов принималось во внимание, что одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов, "Калибр" - 6,5 миллиона, а Х-555 - четыре миллиона долларов.

Прошлую массированную ракетную атаку Россия осуществила 10 октября. Тогда были запущены 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника. Их общая стоимость была ниже, чем в во время атаки во вторник - порядка 400-700 миллионов долларов.

До сих пор одна из самых массированных ракетных атак была осуществлена в июне, когда 25-26 июня Россия с территории Беларуси запустили до 80 ракет дальнего радиуса действия общей стоимостью в 220 миллионов долларов. В тот раз только на Киев были направлены ракеты на 60 миллионов долларов.

В последние два месяца Россия применила против Украины более 1300 ракет, общая стоимость которых составляет 7,5 миллиарда долларов.

Атака 15 ноября - крупнейшая атака с начала войны, и россияне целились по объектам энергетической инфраструктуры. Эта атака серьезно повлияла на энергосистему как Украины, так и соседних сртан, например, Молдовы.

По словам заместителя главы бюро президента Кирилла Тимошенко, Россия во вторник запустила по Украине 90 ракет, 70 из которых сбило ПВО Украины. Повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

С 10 октября россияне осуществили более 300 атак на энергетическую систему Украины, причинив ущерб в размере нескольких миллиардов долларов.