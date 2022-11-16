В Польше упала залетевшая с территории Украины ракета, погибли два человека. На протяжении всего дня весь мир следил за тем, как развиваются связанные с этим события. Однако это - далеко не все, что произошло сегодня. Рассказываем о самом главном за среду, 16 ноября.
Главное за 16 ноября ⟩ Подробности падения ракеты в Польше, новый транспорт полиции, первый снег и чем живет Латгале
Новости Латвии:
За Латгале закрепилась слава депрессивного региона, возможно, самого бедного края Латвии с порой неоднозначной позицией населения и некоторых должностных лиц в геополитических вопросах. В эфире "Кто вам платит?" говорим о бизнесе и патриотизме в регионе.
Три партии не могут договориться, как сформировать правительство. Никто не хочет брать ответственность? Или, наоборот, лакомых кусочков слишком много? Есть ли у нас альтернатива? И что по этому поводу говорит закон Латвии (спойлер - ничего)? На эти и другие важные вопросы я и постараюсь найти ответы.
Государственная полиция в среду, 16 ноября, в Чиекуркалнсе познакомила с новыми транспортными средствами и дронами.
После внеочередного заседания Кабинета министров премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что ответственные службы Латвии следят за развитием и расследованием событий, произошедших в Польше.
В последние дни в соцсетях распространяется тревожная информация, что в Екабпилсе орудует насильник, который нападает на малолетних девочек и удовлетворяет свои противоестественные сексуальные желания. Сообщается о двух случаях, когда пострадали девочки в возрасте 10 и 15 лет, а также об одном случае, когда девочке удалось сбежать. Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить, насколько информация соответствует действительности.
В некоторых местах Латвии выпал первый снег. Об этом в своем Facebook написал метеоролог Томс Брицис. По его словам, первый снег выпал в Гулбене, Алуксне, возле Смилтене, в Цесисском и Мадонском районах.
В Лиепае вчера, 15 ноября, продолжились поиски 17-летнего юноши, по неофициальным сведениям, упавшего в Торговый канал. Вчера работники Государственной пожарно-спасательной службы обыскали водоем как с лодки, так и на дне с помощью водолазов, но безуспешно, подтвердила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
18 ноября, в день государственного праздника, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщила руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Во вторник, 15 ноября, в 22:00 Рижская муниципальная полиция (RPP) получила вызов в связи с тем, что в одном из рижских детских садов в Скансте был оставлен ребенок, за которым родители не пришли по окончании рабочего времени учреждения, сообщает RPP.
Во время государственного праздника в Риге будет существенно ограничено движение, сообщила коммуникационная палата Рижской думы.
За рубежом:
Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упала ракета. Погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел срочное совещание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В Латвии правительство провело экстренное заседание. А президент Польши и генсек НАТО сделали заявление. RUS TVNET собирал все главные новости по теме.
Во вторник, 15 ноября, Россия реализовала одну из самых массированных ракетных атак на Украину за всю войну. По Украине было запущено более 90 ракет. По подсчетам Forbes, во время атаки 15 ноября Россия потратила ракет примерно на 700-900 миллионов долларов.
Украина призывает провести общее расследование инцидента с упавшей в Польше ракетой, сообщил в Twitter секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду объявил, что взрыв в Польше, скорее всего, был результатом действий ПВО Украины, однако Россия полностью ответственна за инцидент.
На часах было около 16:00, когда резкий свист дважды пронзил воздух в польской деревне Пшеводув. "Мгновение спустя я услышал два громких хлопка. Я был так напуган, что мурашки побежали по спине. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного", – сказал польской газете Gazeta Wyborcza 60-летний землевладелец Станислав Иванейко, описывая вчерашние ракетные удары, в результате которых погибли два человека, пишет Rus.Postimees.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежит ПВО Украины. Об этом написали в Twitter канцелярии польского президента. "Есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Ничто не указывает на то, что это была намеренная атака", - заявил Дуда.
Интересное чтиво:
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