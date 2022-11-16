Главное за 16 ноября ⟩ Подробности падения ракеты в Польше, новый транспорт полиции, первый снег и чем живет Латгале

Во вторник, 15 ноября, Россия реализовала одну из самых массированных ракетных атак на Украину за всю войну. По Украине было запущено более 90 ракет. По подсчетам Forbes, во время атаки 15 ноября Россия потратила ракет примерно на 700-900 миллионов долларов.

Украина призывает провести общее расследование инцидента с упавшей в Польше ракетой, сообщил в Twitter секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду объявил, что взрыв в Польше, скорее всего, был результатом действий ПВО Украины, однако Россия полностью ответственна за инцидент.

На часах было около 16:00, когда резкий свист дважды пронзил воздух в польской деревне Пшеводув. "Мгновение спустя я услышал два громких хлопка. Я был так напуган, что мурашки побежали по спине. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного", – сказал польской газете Gazeta Wyborcza 60-летний землевладелец Станислав Иванейко, описывая вчерашние ракетные удары, в результате которых погибли два человека, пишет Rus.Postimees.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежит ПВО Украины. Об этом написали в Twitter канцелярии польского президента. "Есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Ничто не указывает на то, что это была намеренная атака", - заявил Дуда.

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